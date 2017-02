Moyano: «No queremos que aparezca por ningún lado la palabra relajación»

La plantilla del Real Valladolid sabe que no puede dejarse mecer por la última victoria y Paco Herrera se encarga de recordárselo. El técnico mantiene una alta exigencia, algo que los jugadores aceptan de buen grado. «Para que no aparezca la relajación, el míster nos da algo más de caña en los entrenamientos. Llevamos dos resultados positivos o, al menos, hicimos bueno el empate con el Tenerife al ganar a UCAM. Ahora tenemos un partido importantísimo. Si no lo afrontamos al cien por cien, lo pasaremos mal y no sacaremos un resultado positivo. No queremos que la palabra relajación aparezca por ningún lado», señala Javi Moyano.

El capitán del Real Valladolid ha cumplido este jueves 31 años y desea como regalo «los tres puntos» el próximo domingo frente al Lugo en el estadio José Zorrilla, con el choque de la primera vuelta como recuerdo. «En la primera parte nos lo hizo pasar muy mal. Escapamos vivos, con un 1-0 en contra, un resultado corto para los méritos que hicieron en esos 45 minutos. En la segunda parte, sucedió todo lo contrario y fuimos nosotros los que les hicimos sufrir, pero no tuvimos la suerte de lograr el empate».

La amenaza del goleador Joselu, el máximo artillero de la categoría con 16 tantos (junto al levantinista Roger Martí), sirve como acicate para preparar el partido. «Sabemos que, si no salimos enchufados al cien por cien ante el Lugo, nos sacarán los colores. Lo han demostrado ante muchos rivales. Ellos quieren tener la pelota y nosotros también la necesitamos para estar bien. Saldremos con mucha intensidad. Si estamos relajados, sufriremos».