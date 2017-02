Paco Herrera: «Tenemos que meternos entre los seis primeros y no salir de ahí»

Paco Herrera seguirá fiel a su idea y mantendrá al menos el 90% del once titular que ganó a UCAM Murcia la pasada jornada. Las dudas surgen por el estado de Míchel Herrero, con problemas en la rodilla tras un mal giro en la sesión del jueves. "Eso puede condicionar la alineación", concede al técnico del Real Valladolid, que ya podrá contar con Juan Villar tras el partido de sanción que cumplió en La Condomina.

Herrera ha explicado que ha tratado de mantener la intensidad durante los entrenamientos de toda la semana porque la plantilla del Real Valladolid "se deja ir un poco" tras las victorias. "Somos así y no continuamos apretando lo que hacemos bien. Por eso, todos en el cuerpo técnico hemos estado muy encima de los jugadores".

Una victoria este domingo ante el Lugo (18:00 horas, José Zorrilla) sería "un paso adelante tremendo en todos los sentidos" porque permitiría a todos los jugadores del Real Valladolid "mirar solamente hacia arriba" y evitar situaciones como la de la temporada pasada, cuando el equipo se descolgó y acabó sufriendo episodios de vértigo para mantenerse en Segunda. "Ganando al Lugo nos metemos entre los seis primeros y ya no podemos bajar de ahí", ha apuntado como aspiración.

Paco Herrera se ha felicitado por la renovación del canterano Anuar Mohamed Tuhami como jugador del Real Valladolid hasta 2019. "Se lo merece en todos los sentidos. Es un jugador con el que hay que contar el año que viene, esté quién esté aquí, con la misma confianza que yo pedí en verano para Jose. Hay jugadores jóvenes que necesitan esa confianza y no estar a caballo entre dos sitios [primer equipo y filial]".

Herrera ha matizado la frase "esté quien esté", en referencia su futuro. "Yo me veo aquí y quiero seguir, pero a veces en el fútbol suceden cosas imprevistas y lo que está terminado, cambia. Parece que todo va por el buen camino, pero todo se puede torcer y el pensamiento varía. Me expreso así por precaución, pero lo dejo claro: me gustaría continuar en el Real Valladolid el año que viene y me gustaría triunfar en el Real Valladolid".

El entrenador blanquivioleta ha explicado que "de una manera tácita" todas las partes están de acuerdo en negociar su continuidad más allá del próximo 30 de junio. "Se afrontará cuando el club quiera. Yo no voy a fallar en esa cuestión. Pero a veces pasan cosas y a mí me ha ocurrido: dos o tres semanas hacen que todo cambie. Eso te hace daño y por eso mantengo la prudencia".