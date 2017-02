Pelea por la zona de ‘play-off’

Directo 2504636 1

El Real Valladolid y el Lugo andan enfrascados en una pugna por instalarse en la zona alta de la tabla y a los dos contendientes se les presenta hoy (José Zorrilla, 18:00 horas) una buena oportunidad para asestar un golpe a su rival. En favor del Pucela, séptimo clasificado con 38 puntos antes de comenzar la jornada, juegan algunos factores. El equipo de Paco Herrera contará con la ventaja (al menos teórica) de comparecer como local: no pierde en su estadio desde la quinta jornada (1-2 frente al Huesca) y llega en un buen estado emocional después de lograr la victoria en La Condomina ante UCAMMurcia (1-3). Esos tres puntos sirvieron al Real Valladolid para recuperar el paso después del anémico empate a cero frente al Tenerife, censurado con pitos por la afición blanquivioleta. Habrá que comprobar hoy si la grada sigue de uñas (especialmente con las decisiones de Paco Herrera) o concede cierto margen a un equipo que no acaba de encontrar el patrón de la regularidad.

El Lugo, octavo clasificado con 36 puntos en 26 jornadas, aspira a asaltar Zorrilla y sobrepasar al Real Valladolid en la tabla. Su racha actual no es buena ya que viene de caer en su estadio frente al Elche y de completar cinco partidos con una sola victoria. Además, la marcha de su director deportivo, Emilio de Dios, después de que la directiva decidiese no contar con él para el próximo curso añade a la entidad gallega cierta marejada institucional.

El Lugo puede, eso sí, agarrarse a los precedentes históricos para pensar que no saldrá de Zorrilla con las manos vacías. Los tres emparejamientos anteriores en el estadio le permiten albergar fundadas esperanzas de puntuar. Los gallegos han arrancado sendos empates en sus visitas históricas al coliseo blanquivioleta (dos 0-0 en las campañas 1992-1993 y 2014-2015, y el 1-1 de la pasada temporada). Además, aún humea el recuerdo de la primera vuelta, cuando el Lugo logró desarbolar al Pucela en el Anxo Carro durante la primera parte y cimentó su victoria con un gol de Joselu (actual pichichi de la categoría) desde el punto de penalti. El equipo de Paco Herrera se rehízo en la segunda mitad, en la que reaccionó de manera notable, pero las claras ocasiones no se tradujeron en goles. Aquella derrota aún se recuerda en el vestuario blanquivioleta y sirve de acicate para devolver hoy la moneda a los lucenses. El Real Valladolid no ha ganado nunca al Lugo en su historia.

El partido de esta tarde se contempla también como una lucha por la posesión. Ninguno de los dos contendientes querrá renunciar a sus señas de identidad, pero Paco Herrera espera que sus futbolistas sepan jugar sin balón en el caso de que el Lugo haga más acopio de la pelota. La idea transmitida a la plantilla pasa por «ir todos juntos» a recuperar el balón, «no perder la cabeza» y evitar que el Lugo «rompa» la concentración de su equipo, como suele hacer con otros rivales, según subrayó el técnico blanquivioleta durante la rueda de prensa del viernes. Herrera también valora la posibilidad de que sea el Lugo el que mantenga la posesión durante más tiempo si es capaz de encontrar una fórmula que le garantice el éxito de la victoria.

Las dudas tácticas del Real Valladolid tienen dos nombres propios:Juan Villar y Míchel Herrero. El primero volverá a la citación después de cumplir un partido de sanción la pasada jornada y su retorno plantea la posibilidad de recuperar el 4-3-3 que no cuajó en el choque ante el Tenerife. Villar completaría el tridente junto a los goleadores Jose Arnaiz y y Raúl de Tomás (ambos marcaron en el último partido), con la idea de que el equipo se muestre más engrasado que en el partido ante los canarios, donde el cambio táctico no funcionó. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que De Tomás vuelva a quedar sacrificado en el once inicial para mantener el rombo en el centro del campo, con la idea de que vuelva a asumir el papel de revulsivo desde el banquillo.

Míchel Herrero, pieza fundamental para Herrera, notó el jueves molestias en la rodilla que le tuvieron entre algodones durante la sesión del viernes. Ayer, trabajó con relativa normalidad por lo que parece que el técnico podrá contar con él. Sin embargo, su evolución física también puede condicionar los planes tácticos. Como es habitual, Paco Herrera se reserva la lista de convocados hasta horas antes del partido. El único descartado es el lesionado Cristian Espinoza, quien aún no se ha incorporado a la disciplina del Real Valladolid tras su fichaje en el último mercado de invierno.

En el Lugo, Luis César Sampedro podrá contar finalmente con Sergio Gil, después de que el centrocampista sufriera un esguince la pasada jornada frente al Elche del que parece recuperado. El técnico rojiblanco tendrá que decidir si mantiene a Gil en la alineación o le deja de inicio en el banquillo y apuesta por uno de los refuerzos invernales, Damià Sabater, como pareja de Carlos Pita en el doble pivote, informa Efe.

Sampedro cuenta con una baja de calado para este choque: la del sancionado mediocentro Fernando Seoane. Al once regresará, previsiblemente, Iriome González, que fue suplente ante el Elche. En este partido, el preparador del Lugo apostó por tres centrocampistas, uno de ellos, Sergio Gil, escorado a banda, un planteamiento que no le dio resultado.

En el Real Valladolid saldrán de inicio: Pau Torres, Moyano, Á. Pérez, Guitián, Balbi, Leão, Jordán, Sergio Marcos, Míchel, Jose y De Tomás. En el banquillo: Becerra, Ángel, Rafa, Álex López, Guzmán, Juan Villar y Mata .