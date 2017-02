El Real Valladolid no pasa del empate ante el Lugo

La segunda parte, ha sido lo peor del equipo en todo el campeonato como local. Solo el canguelo y la falta de calidad del equipo gallego, le privó de la victoria. Los de arriba ganan y nosotros no. Si que es verdad que en la primera vuelta se sumó 0 puntos con Tenerife, UCAM y Lugo y ahora se suman 5, pero eso no me vale. Quizá el equipo no esté hecho para estar entre los 6 primeros, que posiblemente esa sea la realidad, como es la milonga de los 11.400 abonados y eso que hoy se cosechó una de las mejores entradas con casi 9 mil espectadores.