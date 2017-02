Debate tras el empate

Una vez más, el Real Valladolid tenía por delante un encuentro clave, de esos que no dan el ascenso directo, pero que sí hubiera permitido poner tierra de por medio entre el grupo de cabeza y el resto de la tabla. De nuevo el Pucela ofreció poca ambición cuando se vio, tras las victorias de los primeros de la tabla, ante un duelo importante y ya no sorprende que el equipo no muerda cuando tiene que hacerlo. Lo llamativo es que esta poca garra se materializó en casa, delante de su afición y tras un primer tiempo que sí fue correcto.

Ahora, como siempre, podemos realizar dos lecturas esta semana: una que el Real Valladolid, con un bajo presupuesto y muchos nuevos jugadores, sigue cerca del 'play-off' y parece establecer, con renovaciones de canteranos y confianza en Herrera, las bases para ‘algo’ a largo plazo. La otra visión es la que nos dice que no terminamos de encadenar dos o tres partidos ganando y que combinamos buenos momentos de juego con minutos de sopor sobre el césped.

Hace un mes exacto escribía una columna en la que comentaba que febrero daría la medida exacta de lo que es este Pucela, ya que se enfrentaba a segundo, sexto y séptimo clasificados, además de a un rival de la zona baja de la tabla. Ya casi en marzo, tras cuatro jornadas, solo hemos sido capaces de ganar al peor clasificado, el UCAM, aunque también es cierto que solo caímos ante el Girona. Un balance de 5 puntos de 12 posibles es un botín insuficiente para el que debería ser candidato al ascenso y tampoco, aun en la victoria, el Pucela ha conseguido enamorar. Para los optimistas queda el dato de que en la primera vuelta no logramos puntuar ni con Tenerife, ni contra UCAM ni en Lugo…

Después de unos años muy malos, que no se nos olviden, Herrera ha conseguido hacer un equipo difícil de batir y que está cerca de la cabeza. Muchos pedimos, no obstante, un poco más de ambición y dar de una vez por todas ese paso al frente cada vez que tenemos un duelo importante (ante el Huesca, otra nueva oportunidad). Otra semana en la que se vio a un Valladolid con dos caras y surge el eterno debate: ¿Podemos aspirar a algo más o se está haciendo bastante para lo que tenemos en la plantilla? En todo caso, toca seguir luchando y peleando el 'play-off' ¡Vamos, Pucela!