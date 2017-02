«Quedan muchos puntos y seguimos dependiendo de nosotros mismos»

Lleva la titularidad bajo los palos, estrenada en el primer encuentro de la segunda vuelta, frente al Oviedo, con discreta satisfacción: «Somos tres porteros -incluye a Dani, del promesas, además de Becerra- que trabajamos mucho cada día y todos queremos jugar. Pero el que decide es el entrenador». Pau Torres es también contenido cuando habla del futuro del equipo, pero parece creer en que el Real Valladolid puede conseguir el objetivo de disputar la tercera plaza de ascenso en el 'play-off'.

«Hasta el 11 de junio, cuando juguermos el último partido frente al Cádiz, en Zorrilla, queda un montón. No es cuestión de dos partidos. Hay muchos puntos en juego y dependemos de nosotros mismos», manifestó esta mañana en la sala de prensa del Estadio Zorrilla, tras el entrenamiento, para dar respuesta al decepcionante resultado del último encuentro en Zorrilla, frente al Lugo, donde el empate dejó un regusto amargo.

El hecho de que el Real Valladolid no haya ganado dos partidos seguidos a domicilio no es, según Pau Torres, indicativo de que el del domingo, en El Alcoraz de Huesca, vaya a convertirse en un trámite marcado por la resignación. «Somos el Real Valladolid, e iremos a por los tres puntos», saltó Pau Torres, ante la mera sugerencia de que no se pueda esperar una reacción en la próxima jornada.

Pau Torres descartó que el comentario del entrenador tras el último partido sobre el bajón físico del equipo en la segunda parte frente al Lugo signifique un déficit de forma física.« Creo que hubo un gran desgaste en ese encuentro, porque el Lugo juega bien al fútbol, es intenso y busca la posesión. Pero no se puede hablar de cansancio del equipo, sino de desgaste en ese encuentro por el trabajo realizado en la primera parte».