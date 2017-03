«No me preocupan los demás; más adelante, sí. Incluso tendremos que rezar»

«Terceros, cuartos o quintos. El objetivo debe de ser ese: quedar del tercero al sexto. No quiero valorar lo otro [el ascenso directo] porque tendría que ocurrir algo muy grave al Levante o el Girona. Nosotros vamos a pasar y en los 'play-off', vamos a ser los mejores y vamos a estar mejor que nadie. Estoy convencido. De momento no valoro el resultado de los próximos enfrentamientos de nuestros rivales. Más adelante, sí. Habrá que mirarlo y, a veces, hasta rezar cuando juegue otro equipo fuera y tendremos que pedir que pierda». Paco Herrera, optimista, terminó con este análisis la rueda de prensa semanal para analizar el encuentro de la semana

Antes, había hablado del extremo serbio Drazic. «Lo normal es que esté en la convocatoria, me gustó mucho lo que vi el otro día»; de De Tomás dijo que se había ganado el puesto; de Anuar, que se merece estar con el primer equipo, pero que esta semana no irá convocado, y del cambio de Álex López por Leão, la pasada jornada, frente al Lugo, que fue un 'locura' para intentar romper el partido, pero que el pivote defensivo solo lo pueden llevar a cabo con garantías Leão, Anuar o Guitián.

También analizó Paco Herrera al rival, del que dijo que es muy diferente al Lugo.

«Tenemos que esperar que el Huesca al principio aparezca arriba, pero luego se repliega y del 4-2-3-1 se queda en un 4-4-2 para lanzar cotraataques muy rápidos. No tocan mucho el balón, no hacen muchos pases, sus contraataques son muy rápidos. Y nosotros, no tenemos que dejarles correr»

Previamente había hablado del extremo serbio Drazic, que tanto le gustó en el amistoso de esta semana en León