El Real Valladolid se apaga en Huesca

El Real Valladolid se desinfla. El equipo de Paco Herrera no tuvo apenas opciones en Huesca y volvió a desplomarse sobre el césped con el paso de los minutos, algo que ya le sucedió la pasada jornada. El gol de Ferreiro en el minuto 80 otorgó la victoria a los locales y retrató los problemas de un conjunto que atraviesa una fase de cuarto menguante. El Pucela solo ha sumado cinco puntos en los últimos cinco partidos, una cifra muy pobre para mantener las aspiraciones de ascenso.

Paco Herrera mantuvo por tercer partido consecutivo el once titular, con Sergio Marcos como falso extremo con libertad de movimientos. La primera parte resultó un bostezo continuo, con un juego trabado (los charcos en algunas zonas del césped no ayudaron) y sin ocasiones claras de gol. Las llegadas a las dos áreas se sucedieron con cuentagotas. Javi Moyano inauguró los envíos con un buen centro y Míchel Herrero intentó un lanzamiento lejano que se marchó por encima del larguero oscense. Como los delanteros vivían lejos de sus zonas de influencia, De Tomás buscó un tiro lejanísimo que no encontró portería. Álex Pérez remató obstaculizado una falta al área botada por Sergio Marcos y, en la otra orilla, David Ferreiro probó un latigazo lejano que se marchó desviado.

FICHA TÉCNICA 1 Huesca Sergio Herrera; Akapo, Íñigo López, Carlos David, César Soriano (Brezancic, m.78); Aguilera, Melero; Alexánder González (Kilian, m.60), Samu Saiz, Ferreiro; y Borja Lázaro (Vinícius, m.65).

0 Real Valladolid Pau Torres; Moyano, Guitián, Álex Pérez, Balbi; (Drazic, m.81) Leao, Jordán, Sergio Marcos (Ángel, m.51), Míchel Herrero; Jose (Villar, m.58) y De Tomás. GOLES 1-0 (m.80), Ferreiro. ÁRBITRO Pérez Montero (comité andaluz). Amonestó a Melero, De Tomás, Moyano, Villar. OTROS DATOS Estadio El Alcoraz.

En medio del ritmo plomizo, los espacios desaparecieron. El Huesca no encontró carriles para correr, ni robos altos para armar contraataques. El Real Valladolid trenzó acciones de pase, pero de manera inefectiva. Sergio Herrera vivió cómodo durante todo el choque, sin apenas despeinarse.

Si las fuerzas se mantuvieron equilibradas durante la primera mitad, el Huesca pegó un paso adelante tras el descanso. Los locales se mostraron mucho más incisivos y comenzaron a cercar la portería de Pau Torres desde los primeros instantes. Ferreiro empezó a causar muchos problemas con sus centros. Sergio Marcos sufrió problemas musculares y dejó su sitio a Ángel. El Real Valladolid comenzó a apagarse gradualmente, aunque dispuso de una ocasión clara, malgastada por un remate fallido de Míchel Herrero tras un centro de Moyano, al que respondió Íñigo López cuando De Tomás buscaba la pelota. Fue un espejismo. Herrera retiró a un desaparecido Jose para dar entrada a Villar, quien tampoco tuvo apenas influencia. El Real Valladolid se encasquilló, no mostró ni un ápice de intensidad y quedó a merced siempre de un Huesca mucho más enchufado y con hambre de victoria.

Una falta cometida por Leao sobre Vinícius originó la jugada del gol local. Ferreiro sacó en horizontal para que Akapo soltase un misil que se estrelló en el palo izquierdo de Pau Torres mientras el portero volaba en pos del balón. El rechace le cayó al propio Ferreiro, listo para aprovechar la acción ante el despiste de los defensas del Real Valladolid.

El 1-0 descompuso definitivamente al conjunto blanquivioleta. Vinícius pudo marcar otros dos goles, pero Pau Torres respondió bien en los mano a mano. Moyano recibió una amarilla de última hora, lo que le impedirá jugar ante el Levante el próximo sábado por acumulación de amonestaciones. Vinícius marcó en fuera de juego antes de que el colegiado pitase el final.

El Real Valladolid se queda anclado con 39 puntos, mientras el Huesca alcanza la misma puntuación con esta victoria. Las dudas sobre el proyecto blanquivioleta para esta campaña se acrecientan con la imagen mostrada en El Alcoraz, que ahonda los problemas ya apuntados ante el Lugo la pasada semana y en otros partidos anteriores. La lucha por el 'play-off' se recrudece mientras el Pucela pierde fuelle en un momento clave.