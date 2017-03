Paco Herrera mantiene la fe en las posibilidades del Real Valladolid

A Paco Herrera no le ha hecho falta apelar a la motivación de sus jugadores para recibir este sábado al Levante (José Zorrilla, 18:00 horas). El entrenador del Real Valladolid sabe que los futbolistas tienen "una responsabilidad añadida" ante el líder de la Segunda División, un conjunto embalado hacia el ascenso directo. "El Levante es un equipo que juega 95 minutos con la misma idea, un conjunto que no se rompe. No le afecta el marcador durante los partidos. Puede jugar con 4-4-2 o 4-5-1, con Roger arriba y diez detrás, bien juntos en torno a la pelota. Es un equipo de orden", señala Herrera.

Si el cuadro valenciano llega después de sumar cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, el Real Valladolid vive atribulado tras dos empates consecutivos en Zorrilla y la última derrota en Huesca, una racha anémica solo matizada por el triunfo ante UCAM de hace tres jornadas en La Condomina.

"Nuestro problema es que solo hacemos 45 minutos muy buenos. Eso sucedió en la primera parte del último partido en casa. Luego, el equipo se perdió un poco. Nos pasó lo mismo en Huesca. Después de muchos análisis, creo que se trata de una situación táctica, de posicionamiento, de orden. De ser como el Levante. Empezamos a rompernos porque hacemos cosas que no corresponden. Es culpa mía. No puedo permitir que pase porque hay jugadores que toman decisiones del tipo 'quiero ir para arriba'. Pero lo hacen en solitario. O vamos todos o no vamos. Si no, el equipo se rompe", apunta el entrenador blanquivioleta.

Para Paco Herrera, el Real Valladolid aún está a tiempo de "corregir" los errores y acabar en puesto de 'play-off', algo que ya logró al fin de la primera vuelta. "Sigo siendo positivo con respecto al equipo. Está en mi mano que eso suceda. Tenemos gente para que eso pase y le demos la vuelta. Mi primer objetivo es hacer un gran partido ante el Levante y ganar por nuestra gente".

El técnico tendrá que cubrir las bajas del sancionado Javi Moyano y del lesionado Sergio Marcos, pero no prevé hacer más cambios en el once titular. En el primer caso, jugará previsiblemente Markel Etxeberria, aunque Herrera admite que ha valorado la opción de que Rafa López pueda desempeñarse como lateral. "Sería una posibilidad distinta, pero si soy consecuente jugará Markel. Es la normalidad y lo que busco en este caso".

Herrera ha vuelto a ser preguntado sobre su renovación y el técnico ha insistido que agradece "la confianza" que el Real Valladolid deposita en él para aumentar la vinculación contractual, pero que quiere devolver "esa confianza" con victorias "y metiendo al equipo en la posición que tiene que estar". "Nosotros tenemos que estar entre los seis primeros y, si no, seré el primero en pensar que algo habré hecho mal. Pero mi renovación no tiene que ver con quedar entre los seis primeros, sino con que todos estemos felices con lo que hemos hecho y podamos progresar con este equipo. Quiero que todo el mundo esté de acuerdo: yo quiero quedarme aquí. Pero no quiero trabajar en una atmósfera equivocada ni empezar el próximo año con negativos".