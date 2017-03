El Real Valladolid desaparece ante el Levante

Lamentable Paco Herrera,,aun sigues experimentando?te vas a pasar la temporada como RUBI ,experimentando,en realidad Paco creo que has perdido el rumbo,al igual que el equipo,hoy viéndolo en el campo no se les ha visto por ningún sitio,se han lucido.Lo que no entiendo es que que te ha echo De Tomas para que no lo saques al principio,lo dicho creo que has perdido el rumbo.

Esta temporada,visto lo visto,mal pienso si no nos tocará luchar por la permanencia,¿donde está ese equipo que en la primera vuelta por lo menos luchaba? nos has estado vendiendo humo,o la moto,o como quieras,lo que si te digo Paco que así los que somos socios se nos quiten las gans de acudir al estadio,pues para ver el ridículo que hacemos casi ni merece la pena,o se ponen las pilas o lo pasaremos muy mal las jornadas que quedan.

¡AUPA PUCELA,!