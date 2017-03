Álex López: «Este fin de semana se verá a un Real Valladolid diferente»

Álex López subraya que el 0-4 ante el Levante ha sido «un golpe muy duro para todos» en el Real Valladolid y considera que debe servir para que el equipo recupere su «esencia». El centrocampista explica que todos los jugadores están con confianza para volver a la senda de las victorias. Para Álex López, el problema del Real Valladolid en los últimos encuentros ha sido «futbolístico», pero no físico ni táctico. «El equipo está bien físicamente. Tácticamente no hemos hecho nada que no estuviéramos haciendo durante la temporada. Al final, es futbolístico. En un campeonato tan largo hay diferente momentos y este es difícil, pero ya lo vivimos tiempo atrás. Podemos salir de él y tenemos equipo para ello. En los últimos partidos no hemos tenido buenas sensaciones y perdimos la fluidez con la pelota. Creo que el equipo ha perdido también algo de competitividad y es importante recuperarla. En los entrenamientos se ve la intensidad y las ganas que tenemos de cambiar el rumbo. Queremos enganchar a la gente, a la que hemos fallado estas semanas. Eso nos duele y nos fastidia».

Álex López recuerda que «en el fútbol actual no vale solo con talento». «Es importante que corramos todos, aunque cada equipo tiene sus características. Nosotros somos un equipo que nos gusta defendernos teniendo la pelota e intentar correr lo menos posible, pero también es importante correr. El ejemplo está en el Barça de hace tiempo y en partidos recientes como el del PSG. Apretar muy arriba con presión tras pérdida es fundamental y luego jugar en corto. Esto ya lo hemos hecho. El último partido nos debe hacer ver que debemos dar la vuelta a esto, limpiar la mente y ser positivos en lo que hacemos. Este fin de semana se va a ver un Real Valladolid diferente», ha apuntado en referencia al choque de este domingo frente al Alcorcón (Santo Domingo, 16:00 horas).

El centrocampista admite que no hay jugadores que ejerzan de líderes claros sobre el campo, pero considera que ese déficit puede paliarse colectivamente. «Aquí hay gente con mucha experiencia que no tiene eso, pero se puede subsanar entre todos».