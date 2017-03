Jordán: «Nos ha faltado intensidad, pero en Alcorcón daremos el 200%»

Joan Jordán y el resto de jugadores del Real Valladolid saben que el equipo blanquivioleta está obligado a dar la talla este domingo en Alcorcón (Santo Domingo, 16:00 horas). Nadie en el vestuario quiere repetir una derrota tan sonrojante como la cosechada ante el Levante (0-4), en la que el Pucela se vino abajo de manera alarmante. "El equipo había perdido un poco de intensidad en los últimos partidos, pero esta semana hemos cambiado el chip. Estamos con otra dinámica y una intensidad terrible. Esperamos trasladarlo al partido porque, si lo hacemos, sacaremos un buen resultado".

Para el mediocentro, el Real Valladolid no se ha acomodado en los últimos partidos, pero sí ha levantado el pie del acelerador. "Nos estamos jugando la vida. Cuando hay 42 jornadas es complicado ser intensos en todos los partidos. Pero tampoco vale que nos ganen 0-4. Eso no se puede excusar. Sí es verdad que el pico de intensidad lo habíamos bajado un poco. Ahora, estamos de nuevo con chispa y con intensidad necesaria para afrontar el partido del domingo".

Joan Jordán no ve muchas similitudes entre la crisis actual y la ristra de cinco derrotas consecutivas de la primera vuelta, también en este tramo del calendario. "Las situaciones son diferentes. Al principio, al equipo le costó porque éramos muchos nuevos, pero ahora es por el punto de intensidad que nos falta, de echar una carrera con el compañero, por ejemplo. Un punto de relajación inconsciente. El equipo se juega la vida y lo pensamos de verdad. Tuvimos una charla después del partido ante el Levante que ha surtido efecto. Tenemos ganas por nosotros, pero sobre todo por la afición. No podemos permitir la imagen que hemos dado. Si el equipo lo da todo y no ganamos, creo que la afición no se enfadaría. Debemos ser intensos".

Jordán está convencido de que ante el Alcorcón se verá "otro Real Valladolid" porque durante toda la semana los entrenamientos constatan que ha recuperado "la chispa y la intensidad". "Lo vamos a demostrar. Vamos a dar el 200%"