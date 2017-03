Paco Herrera afirma que al Real Valladolid le cuesta competir

La derrota ante el Levante aun está muy presente. El abultado 0-4 y la pobre imagen dada por el Real Valladolid, causaron daños importantes dentro del vestuario. Por ello Paco Herrera no piensa en otra cosa que no sea dar la vuelta a la situación ganando este domingo (16:00 horas) al Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo.

Para Herrera, "conseguir una victoria o un buen resultado en un campo tan difícil, nos permitiría dar la vuelta a la situación". El extremeño es consciente de que el Alcorcón "muy intenso que siempre pone las cosas muy difíciles en su casa".

"Nuestro problema es que solo hacemos 45 minutos muy buenos. Después de muchos análisis, creo que se trata de una situación táctica, de posicionamiento, de orden. Empezamos a rompernos porque hacemos cosas que no corresponden. Es culpa mía. No puedo permitir que pase porque hay jugadores que toman decisiones del tipo 'quiero ir para arriba'. Pero lo hacen en solitario. O vamos todos o no vamos. Si no, el equipo se rompe", apuntaba el entrenador blanquivioleta la semana anterior.

Ahora Herrera ya ve claro que el problema del equipo es "que no sabe competir", sobre todo los partidos que son trabados y además adolece de falta de intensidad: "La situación actual es una suma de pequeña cosas, pero todas están dentro del terreno de juego. Yo no veo un problema físico, si que veo un problema de intensidad y de presionar hacia arriba. Hemos perdido eso el pasado domingo"

Estos problemas llevan al técnico a volver a plantearse un cambio en el esquema de juego, con el fin de "despertar de nuevo al equipo" y en el once titular, en el que aventura algún cambio, pero sin ser "drástico". Lo único que claro es que Moyano volverá a ocupar el lateral derecho una vez cumplida su sanción.

Herrera sigue confinado en el que equipo sea capaz de alcanzar el 'play-off', pero le duele que ahora mismo no "sea capaz de dar más de sí". Los últimos resultados hacen que muchos se planteen su futuro en el banquillo blanquivioleta. La experiencia del extremeño en el fútbol le hace tomarse esta situación con total normalidad: "Es algo para lo que estoy preparado, siempre lo estoy incluso cuando las cosas van bien. El examen es semanal. Hace unas semanas hablábamos de renovación y ahora de esto, es la grandeza del fútbol, que abarca muchos picos".