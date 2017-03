Juan Villar resucita al Real Valladolid

El Real Valladolid consiguió un trabajado triunfo ante el Alcorcón. Dos zarpazos de Juan Villar antes del descanso bastaron al conjunto pucelano para dar la vuelta a un partido que comenzó perdiendo. El extremo onubense hizo el 1-1, forzó el penalti del 1-2 y anotó el mismo. El resultado pudo se muy diferente ante un Alcorcón que peleó hasta el final por sumar al menos un punto.

Avisaba Paco Herrera que vislumbraba hacer cambios, tanto el esquema de juego, como en el once inicial. Así fue, el técnico extremeño apostó por una defensa de cinco hombres, con tres centrales y dos carrileros. Rafa fue una de las novedades en equipo jugando como tercer central. El cambio más significativo fue el de Pau Torres, que dejó su sitio a Isaac Becerra, que recuperaba la titularidad en detrimento de su compañero. Becerra, que no jugaba desde que se lesionara ante el Cádiz, volvió al once tras los útlimos fallos de Pau Torres.

1 Alcorcón Dmitrovic; Owona, David Navarro (Fede Vega, m.13), Jorge Cuenca, Bellvis; Kadir, Víctor Pérez (Pablo Pérez, m.62), Toribio, Oscar Plano (Martín Luque, m.62); Álvaro Giménez y David Rodríguez.

2 Real Valladolid Becerra; Javi Moyano, Alex Pérez, Rafa, Balbi; Guitian; André Leao, Míchel (Alex López, m.77), Jordán; Juan Villar (Ángel, m.85) y José Arnaiz (Mata, m.66). Goles 1-0: M.8 David Navarro; 1-1: M.27 Juan Villar; 1-2: M.45 Juan Villar, de penalti. Árbitro Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Bellvis (m.76), del Alcorcón; y a Alex Pérez (36) y Balbi (87), del Valladolid. Incidencias Encuentro disputado en el estadio de Santo Domingo (Alcorcón), ante 2.589 espectadores.

El encuentro comenzó con el Alcorcón presionando mucho la salida de balón del Real Valladolid, que no conseguía salir de su campo. Fruto de esta, el conjunto alfarero forzó el córner que supuso el 1-0. David Navarro, solo dentro del área, conectó una volea ante la que anda pudo hacer Becerra.

Verse por debajo en el marcador pareció despertar al Real Valladolid, que nada más sacar de centro se volcó a por el empate. Míchel y Juan Villar gozaron de sendas ocasiones para hacerlo, pero, primero, Cuenca sacó el disparo del mediapunta bajo palos y, después Dimitrovic blocaba el tiro del extremo onubense.

Este fue el primer aviso de Juan Villar. El segundo fue un gol anulado por fuera de juego del blanquivioleta. Al tercer aviso, el onubense no perdonó y empató el encuentro tras un pase preciso de Jordán en la contra.

El Pucela no encontraba otra manera de jugar que no fuera a través de balones en largo, pero parecía valer para desarmar al conjunto alfarero, centrado en tratar de adelantarse de nuevo. En otra jugada aislada, Álex Pérez conectó un gran pase a Villar, que controló el balón y forzó un penalti. Al filo del descanso el Real Valladolid tenía la oportunidad de marcharse por delante en el marcador. Villar fusiló a Dimitrovic y puso el 1-2.

Con ventaja en el marcador se marchaba a vestuarios el conjunto pucelano ante un Alcorcón, que en la segunda mitad salió a por todas en busca del empate. La presión seguía causando serios problemas a los pucelanos, que cuando conseguían pasar del centro del campo tenían muchos espacios para crear peligro sobre la meta de Dimitrovic.

Con el paso de los minutos, el Real Valladolid se refugió atrás, buscando proteger su renta y salir a la contra para matar el partido de manera definitiva. Gozaron de varias ocasiones los blanquivioletas para hacerlo, pero ahí estaba Dimitrovic para desbaratar cualquier opción de gol pucelana.

Cualquier cosa podía pasar, o bien empataba el Alcorcón, o bien el Valladolid hacía el tercero. El partido estaba muy abierto y todo por decidir. Viendo que el conjunto alfarero llevaba cada vez más peligro sobre la meta de Becerra, Paco Herrera decidió dar a salida a Ángel, sustituyendo a Juan Villar.

Al final, el Real Valladolid consiguió mantener el resultado y llevarse tres puntos muy importantes de Santo Domingo que le permiten acercarse a dos puntos de la zona de 'play-off'. El conjunto pucelano supo sufrir en defensa para conseguir el triunfo ante un conjunto alfarero que no se dio por vencido en ningún momento.