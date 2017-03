Quique Setién, espectador de lujo en los Anexos

Además de la victoria del Promesas, el encuentro tuvo un espectador de lujo en las gradas de los Anexos. Quique Setién, entrenador del equipo de Las Palmas de Primera División, asistió al partido entre el Real Valladolid B y el Racing de Ferrol, no como técnico, sino como padre. Su hijo, Laro, es jugador del conjunto gallego y ayer jugó como titular ante el filial blanquivioleta.

Al acabar el encuentro el técnico de Las Palmas, foco mediático tras anunciar que no renovará con el conjunto isleño, habló con los medios y dio sus impresiones de lo que había sido el partido y de los jugadores Promesas.

«No conocía a ningún jugador del Valladolid, pero si que hay dos o tres que me han llamado mucho la atención. Se ha visto un equipo que entiende bien las cosas y que juega bien. Eso es señal que detrás también hay un buen entrenador. Sobre el partido, al Racing parece que no le vino bien quedarse con uno más porque no encontró los espacios para hacer daño al rival».

Setién también afirmó que estuvo muy cerca de convertirse en entrenador del Real Valladolid antes de llegar a Las Palmas. Tanto es así que el técnico concretó que fue «cuestión de un día», aunque señaló que ahora está muy contento con la decisión que tomó y el resultado de la misma.