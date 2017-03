Becerra: «Cuando me lesioné, sabía que sería difícil volver»

Isaac Becerra volvió a la titularidad con el Real Valladolid en Alcorcón y acabó satisfecho. «Siempre he trabajado con la intención de volver. Fue una sorpresa jugar esta semana. Intenté ayudar al equipo y logramos una victoria. Había cierta preocupación antes de jugar y teníamos la necesidad de ganar para espantar los fantasmas, y los rumores que apuntaban a que miraríamos más hacia abajo que hacia arriba».

Becerra sabía que la lesión que padeció podría dificultarle la titularidad cuando se recuperase. «Sabía que mi vuelta iba ser complicada porque mi compañero [Pau Torres] lo estaba haciendo bien. Somos profesionales y más que mirar hacia uno, hay que pensar en el colectivo y en el bien del grupo».

A pesar de todo, el portero confiaba en hacerse de nuevo con el puesto. «Yo trabajaba para conseguirlo. Otra cosa es que el míster tomase la decisión o no. Trataba de aportar mi granito de arena desde fuera».

Becerra ha matizado unas declaraciones anteriores, cuando apuntó que las críticas le «entraban por un oído» y le «salían por otro». «Me expliqué mal y creo que se malinterpretaron mis palabras. Me salió así, pero no era lo que quería decir. Lo que quise expresar es que, cuando estás jugando, no puedes estar pensando en lo que te dicen en la grada. Porque lo más importante es lo que pasa dentro. Si alguien se ha sentido ofendido o le ha molestado mi manera de expresarse, pido disculpas. No fue con la intención de ofender a nadie. Queremos tener armonía entre el público y los jugadores, porque son los aficionados los que apoyan como uno más para conseguir los resultados».

Isaac Becerra corrobora las impresiones del técnico Paco Herrera y la idea de que el Real Valladolid «volará» en el tramo final de competición en busca del ascenso a través del 'play-off'. «Hemos tenido momentos muy buenos, pero por hache o por be no han terminado de salir las cosas. Tenemos una moral de acero porque cuando peor parece que estamos, sacamos la cabeza y salimos a flote. Estamos con mucha moral para afrontar la última parte de la temporada y con la convicción de conseguir el objetivo».