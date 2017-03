Oportunidad en el Día del Padre

En el día del padre nada mejor que, si como yo no pudieron desplazarse a Alcorcón, realizar una comida en familia y disfrutar en la sobremesa del Real Valladolid. Hacía mucho que no veía un partido junto a mi papá y, aunque fuera a través de una pequeña pantalla de móvil, finalmente pudimos gozar, no tanto del juego, pero sí de una victoria del equipo de nuestra ciudad. Es de agradecer, en estos tiempos de Messi y Cristiano, que muchos nuevos padres sigan inculcando ese amor por el Pucela a los más pequeños, siempre tentados por las redes mediáticas de los balones de oro.

El partido en sí no fue una maravilla, aunque el Valladolid mostró algo más de actitud y consiguió remontar un encuentro fuera de casa, pero consiguió endulzar aún más esos minutos de domingo junto a mi familia. Seguro que en otros hogares, más de un padre recibió el domingo el regalo de la victoria acompañado de sus seres queridos. Vayan dedicados a esos papás los tres puntos de Alcorcón, pero también especialmente para los aficionados que se desplazaron en ese día a Madrid. Para ellos no hubo excusas, ni si quiera la mala situación del equipo, que les frenaran en su empeño por animar a los nuestros.

En cuanto a lo deportivo, otra semana más, no se jugó bien. Se cambió, de nuevo, el sistema y aparecieron tres centrales en el once. Me gustó ver de titular a Rafa, un tipo que siente los colores, y que Villar, esta vez sí, usase su rabia en beneficio del conjunto. La victoria, no obstante, deja otra vez muchas dudas, pero, cosas de la Segunda División, da una nueva oportunidad al Pucela para acercarse a las zonas de 'play-off'.

Restan 12 partidos y, lo que son las cosas, de ganar en casa ante el Nástic (ojo que los catalanes se juegan no descender) el Valladolid de Herrera comenzaría el fin de semana en la zona noble de la tabla. Mirando el calendario (los dos últimos partidos en Zorrilla son ante Getafe y Cádiz, rivales directos) y cogiendo una buena racha de resultados podemos ser algo optimistas, pese a que el juego siga diciendo lo contrario.

El día del padre nos concedió la enésima oportunidad, quizás la última, para volver a confiar en ese equipo que muchos papás nos grabaron a fuego hace años. Aprovechémosla.