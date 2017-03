«Veremos todo de otra manera si ganamos el sábado»

«Ganando el sábado lo veríamos todo de otra manera». Paco Herrera sigue lanzando mensajes positivos para sacudirse la preocupación y tensiones de una fase de la Liga en la que, hasta la victoria del pasado domingo en Alcorcón, el Pucela había entrado en una situación preocupante. No obstante, el entrenador del Real Valladolid no dudo en afirmar que, en todo caso, «no se trata de el último tren que pasa por Zorrilla» en alusión al hecho de que si no consigue ganar el sábado al Nàstic no habría que dar por perdida la posibilidad de jugar el 'play-off' de ascenso, objetivo de esta temporada.

Herrera admitió la posibilidad de volver a jugar con tres centrales, también en casa, lo que no significaría necesariamente jugar con miedo, a la defensiva. «Hace mucho tiempo ascendí a un equipo jugando así», afirmó, y recordó que el Girona, serio aspirante al ascenso directo, e incluso el Nàstic, rival del sábado, utilizan ese sistema. A este respecto, afirmó que si tiene que hacer algún cambio en la defensa, el primero en entrar sería Lichnovsky, «si no, me lo cargo», dijo, dando a entender que se merece jugar.

Herrera le quitó importancia al dibujo táctico: «Más que el dibujo en sí, lo importante es que los jugadores sepan interpretarlo» dijo en la rueda de prensa semanal en la que analiza el encuentro de la semana.

Ángel, Sergio y Villar

Herrera dio por hecho que Ángel, el sustituto natural de Balbi, que no jugará por acumulación de sanciones, será su sustituto el sábado en Zorrilla, y con respecto a la eventual baja de Míchel, debido a una torcedura que se produjo en el entrenamiento del miércoles, avanzó que Sergio Marcos está al cien por cien e incluso incluyó como posible alternativa a Álex López.

En la línea ofensiva, dio a entender que Villar no es duda. «Juegue o no juegue bien, lo cierto es que en todos los partidos tiene dos o tres ocasiones de gol. Por eso, si está bien, jugará». Herrera señaló que está contento con los delanteros que tiene y que seguirá alternando a Jose, De Tomás y Mata para completar la línea ofensiva.