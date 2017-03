«Con el sistema que parece que utilizará el míster frente al Nàstic [tres centrales y dos laterales que suben al ataque] puedo llegar más arriba y, en ese sentido, la fórmula me beneficia. Con otros sistemas también soy valiente y tiro para arriba, pero este favorece a los carrileros o laterales que son más de tendencia ofensiva. Mañana, a ser valientes y tirar para arriba». Así resumía esta mañana el lateral canterano Ángel la propuesta del encuentro de mañana (Zorrilla, 16:00 h.) tras el entrenamiento matutino en el que Paco Herrera no ocultó su disgusto a voces cuando los jugadores no respondían a lo que esperaba durante el entrenamiento.

Ángel, que previsiblemente sustituirá al sancionado Balbi , confía en que esta oportunidad le permita demostrar al míster que es algo más que una alternativa en la defensa. «Siempre que tienes minutos es una posibilidad para demostrar al míster que se puede estar ahí, que puedes seguir jugando. Es verdad que habiendo llegado del filial sabía que no iba a ser fácil, pero yo era ambicioso. Al final siempre se quiere jugar lo máximo y está claro que me hubiese gustado tener más minutos», señaló el canterano en la sala de prensa.

Reconoció el lateral que últimamente está entrando a menudo en las segundas partes desde el banquillo. «Eso es importante, porque demuestra que cuento para el míster y que soy una opción para ciertas alternativas».

Sobre lo que más pesa a la hora de tener continuidad, si el resultado del encuentro o su juego, fue claro: «Habría que preguntárselo al míster, pero es cierto que siempre que se gana se da continuidad al once. Si además se acompaña con un buen partido personal, mucho mejor».