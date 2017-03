Si repite los resultados de la primera vuelta, el Pucela terminaría con 60 puntos, mientras que el registro mínimo en el último decenio para jugar el ‘play-off’ ha sido de 61. A estas alturas de la temporda, aún son muchas las variables a tener en cuenta para resolver el silogismo, pero si los de Paco Herrera no mejoran lo que hicieron hasta el 13 de enero, cuando cerró la primera vuelta con una victoria en Cádiz, sumaría 60 puntos que, al menos estadísticamente, serían insuficientes para conseguir un puesto de ‘play-off’. O lo que es lo mismo, para jugarse el ascenso a cuatro partidos y garantizar un ingreso extra para el club de dos millones de euros. Y es que no todas las analogías son válidas. El hecho de que la primera vuelta terminara en puestos de 'play-off' no permite concluir que, con los mismos puntos se repita la situación al final de la temporada. En todo caso, el Real Valladolid debería sumar al menos 62 puntos, ya que cuando regresó de Cádiz en el último encuentro de la primera vuelta sumaba tras aquella victoria 31 puntos.

Un campo propicio para empezar

El eslalon final se inicia el domingo en Zaragoza. La Romareda ha sido un campo propicio para los intereses del Pucela en los últimos tiempos. La última ocasión, en septiembre del año pasado, cuando el Real Valladolid apeó al Zaragoza de la Copa del Rey, al ganar por 1-2. En Zorrilla, un mes más tarde, los de Paco Herrera no consiguieron más que un empate, a pesar de que dominaron y mostraron un juego muy superior. En aquel partido hubo un protagonista indiscutible:el portero del equipo maño Álvaro Ratón, que con sus paradas anuló las numerosas ocasiones que tuvieron los delanteros pucelanos. Ratón no es el guardameta más asiduo bajo los palos en el Zaragoza. Irureta casi dobla su presencia como titular, pero reapareció el domingo en la victoria ante el Elche. En el partido de ida, en Zorrilla, la visita del Zaragoza se saldó, además de con un empate, con las lesiones de Jose y Leão, que estuvieron 2 y tres semanas de baja respectivamente.