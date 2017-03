«Me da igual jugar con dos o con tres centrales; el míster me pide lo mismo»

«Me da lo mismo jugar con dos o con tres centrales. Mi trabajo no cambia, porque el míster me pide lo mismo» aseguró esta mañana el mediocentro portugués André Leão, recuperado ya de las tarascadas del encuentro del pasado sábado frente al Nàstic, que le obligaron a abandonar el campo en camilla y le impidió entrenar ayer. Leão afirmó tras la sesión de trabajo de hoy que evoluciona bien y cree que estará disponible para el partido del domingo en Zaragoza. Incluso bromeó sobre su lesión: «Se produjo en dos tiempos. En la primera parte me pisaron. En la segunda me dieron por detrás. Fue el mismo jugador, Manu [Barreiro]. Pero me pidió disculpas después del partido. Es bueno, quedó bien».

El mediocentro, que juega como pivote por delante de los centrales, rechazó que el sistema de juego sea el origen de los malos resultados e hizo referencia a la presión a la que se someten los propios jugadores para demostrar ante su afición que pueden hacer las cosas bien, como origen de los últimos malos resultados en casa.

Sobre el Zaragoza, rival del domingo, dijo que era un equipo en mala racha pero que ha ganado fuera en la última jornada. En casa no están bien «y allí la afición es peor», aludiendo a la mayor intransigencia de los maños cuando su equipo no gana. Leão también recordó que, aunque el Pucela ganó en la Romareda en el partido de Copa, se trataba de dos equipos diferentes.