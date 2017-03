Guitián reconocer que hay que mejorar en ambas áreas

El partido ante el Real Zaragoza está a la vuelta de la esquina, por ello el Real Valladolid debe dejar atrás ya la derrota ante el Nàstic y centrárse únicamente en cuajar un buen partido en La Romadera y tratar de traer los tres puntos a tierras pucelanas.

Un buen conocedor de la plantilla maña es Alberto Guitián. El central estuvo allí la temporada pasada y sabe bien el peligro que conlleva jugar contra ese equipo, a pesar del reciente cambio de entrenador.

No conseguir un triunfo en Zaragoza podría suponer la despedida de muchas de las opciones para clasificarse para el 'play-off', pero la plantilla prefiere no pensar en ello dados los antecedentes de partidos de tal importancia. "No es lo mejor pensar en que este partido puede ser decisivo. A la vista está que cada vez que hemos pensado que ganado ese partido nos metíamos en la lucha por el 'play-off' no lo hemos hecho. Lo mejor es dar pasos pequeños hacía adelantar, olvidarnos de los equipos que tenemos por delante y por detrás y preocuparnos de nosotros mismos, que es donde está el problema de las victorias o las derrotas", afirma Guitián.

De igual manera, el cántabro subraya que el equipo se ha adaptado bien al nuevo sistema y que se ha recuperado en las últimas jornadas la intensidad perdida y que ese es el camino hacia la victoria, aunque haya mucho que mejorar en ambas áreas: "Los pequeños detalles nos están matando porque es evidente que tenemos que mejorar en las áreas. Nos penalizan mucho los errores propios, con tantos en contra y no somos capaces de aprovechar las ocasiones de gol que creamos".

El central blanquivioleta destaca la calidad de la plantilla del Real Zaragoza, un equipo revitalizado después de la llegada de Láinez. "Son un equipazo y su afición siempre les apoya, así que será muy difícil volver a repetir los buenos resultados que el Real Valladolid ha firmado en La Romareda".

Guitián le desea lo mejor al Real Zaragoza, a pesar de que la afición le tenga señalado. "Será un partido especial porque aún tengo muchos amigos allí y le tengo mucho cariño al club. Espero disfrutar mucho del encuentro".