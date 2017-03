Paco Herrera mantiene la duda del esquema de juego

Dolido, fastidiado y preocupado terminó Paco Herrera el partido ante el Nàstic. Su equipo había sido mejor y aun así acaba de perder en su estadio. Pero a partir de lunes, el técnico extremeñoera el primero que había dejado de lado el resultado del último partido y se centró en levantar al equipo.

"Todas la derrotas me hacen daño y esta última más después de ver lo ocurrido. Ya está olvidada, nos centramos en este partido ante el Zaragoza en un campo idóneo para jugar al fútbol, que no admite excusas y ante un rival que te permite jugar. Será un partido disputado, en el que balón será el protagonista", señaló el técnico que no cree en las estadísticas.

Herrera no espera un partido parecido al de la Copa del Rey, sino más al que se jugó en Zorrilla, a pesar del cambio de entrenador: "Con Láinez han cambiado a un sistema 4-1-4-1 y por el resultado que les dio ante el Elche espero un planteamiento similar. La idea de juego no ha variado mucho".

Y mientras Herrera mantiene una fe inquebrantable en su equipo y en que este consiga llegar a los puestos de promoción, parte de la afición es algo escéptica y comienza a impacientarse. El encuentro ante el Zaragoza es casi como una final, por ello el técnico fue preguntado sobre que supondría una derrota o una victoria en este encuentro.

"Perder seria una gran decepción, sobre todo a nivel personal. Mientras que ganar supondría un gran alivio porque seguimos enganchados al 'play-off'. Es una realidad que si perdiéramos tendríamos menos opciones de llegar a la promoción, yo sigo teniendo fe", señaló el técnico, que a día de hoy sigue dando vueltas al esquema con el que jugará en Zaragoza.

La cuestión es simple, ¿mantendrá la defensa de cinco o volverá a la defensa de cuatro?. La respuesta para Herrera no es tan simple, mientras que el manchego mantiene que "el sistema de juego dependerá del rival", no desvela si ante el Zaragoza seguirá con el esquema de las últimas jornadas o bien pondrá a cuatro defensas. La gran duda que mantiene el técnico está en si seguir dando la oportunidad a Ángel o si bien volverá Balbi al once. Y todo ello dependerá sobre el sistema por el que apueste. "El sistema es la duda", afirmó.

Herrera dejó entrever que si apuesta por defensa de cinco será Ángel quien parta como titular, tras su gran partido ante el Nàstic, y si la defensa es de cuatro, Balbi será el elegido.

Sobre el canterano, Herrera tuvo unas muy buenas palabras: "Ángel está creciendo mucho. Es un jugador de futuro para el Real Valladolid, tanto como lateral o como jugador de medio campo. Va corrigiendo los pequeños detalles hacia atrás, que son los únicos que le pueden impedir convertirse en un gran lateral izquierdo".

De igual manera el manchego señaló que tanto Rafa, como Leão, están totalmente recuperados para jugar el domingo en un horario (20:30 horas) que al técnico le gusta bastante.