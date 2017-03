Con este título seguro que pensáis que pretendo hacer una crítica a los jugadores y que van a salir palabras de mi teclado como hijueputas malparidos. No, ni amenazas, ni insultos porque yo este año no dudo de su implicación. Se pueden hacer las cosas mucho mejor, claro que sí, pero no veo desidia ni dejadez. Errores sí, pero veo a un equipo vivo y con ganas. Y a un entrenador con una necesidad enorme de dar con una tecla que no encuentra, a pesar de haber jugado ya casi tres cuartos de la competición.

Pero estamos en un momento crítico de la temporada. Ese momento en el que estás a punto de quedarte sin objetivos y te puedes abandonar. Algo parecido a lo que nos pasó el año pasado después de la visita a Miranda. Y no quiero recordar cómo se cayó aquel equipo. Así que el plata o plomo de hoy es un recordatorio para que todos sepamos cuáles son las alternativas.

No voy a caer en lo obvio de la plata que nos caería si logramos el objetivo del ascenso. Pretendo hacer entender lo importante que sería tener un objetivo hasta el final.

Hay varias formas de no lograr un ascenso. Como el año de Abel Resino, luchando, y en el que solo un árbitro y la escasa fortuna nos dejaron fuera de la final de aquel año; como el año de Rubi, en el que pasas por la promoción con más pena que gloria después de acabar desfilando en los últimos partidos de la liga regular, o como el año pasado.

Sé que no estaréis de acuerdo con lo que voy a decir, pero no ascender este año si lo hacemos como el año de Abel no sería malo. Los proyectos tienen un proceso y ascender a las primeras de cambio seguro que provoca que al año que viene nosotros seamos el Osasuna. Pero dejarnos ir y acabar como el año pasado sí sería la muerte de este club. Esto es la plata y el plomo. Acabar bien y perder la final, saber que al año que viene estarán los Mayoral, Toni o Higinio con la base de este año sería poner un eslabón importante en el futuro del club. Acabar con el estadio vacío y perder otros tres mil abonados sería el plomo que se pone a los fiambres que tiran al río para que nunca floten y los encuentres. La plata y el plomo no es el qué, es el cómo.