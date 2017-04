Una faringitis apea a Jose de la expedición a La Romareda

Herrera tendrá que reconsiderar el once que saque mañana en La Romareda ante el Zaragoza porque no podrá contar con Jose, el delantero que comparte con Villar la condición de Pichichi del equipo. Una faringitis le impidió participar en la sesión de entrenamiento de esta mañana y le condena a formar parte de los que no viajarán a La Romareda. Espinoza, lesionado; Guitián, por decisión técnica, y Lichnovsky, por sanción, completan el grupo de los no convocados.

Herrera, por tanto, se lleva esta tarde a Zaragoza a los 18 futbolistas restantes del primer equipo, sin concesiones en esta ocasión a los canteros que entrenan habitualmente con el primer equipo. La expedición estará formada por Pau Torres, Becerra, Moyano, Markel, Álex Pérez, Guitián, Rafa, Balbi, Ángel, André Leão, Míchel, Jordán, Álex López, Sergio Marcos, Mata, Drazic, Raúl de Tomás y Juan Villar.

Herrera no desveló el viernes, en su habitual encuentro con la prensa, cómo va a afrontar el partido del domingo en La Romareda. La baja de Jose podría alterar, además, su planteamiento inicial, que oscilaría entre la repetición de un sistema con tres centrales, ensayado con éxito en Alcorcón y con menos fortuna en Zorrilla, frente al Nástic, o recuperar el rombo central. Podría , incluso, plantear un 4-3-3 y experimentar con Villar, De Tomás y Mata en la delantera, en un escenario que le es propicio al Real Valladolid desde hace tiempo: El Pucela ha ganado los seis últimos enfrentamientos disputados en la Rromareda, el último en septiembre, cuando apeó a los maños de la Copa del Rey (1-2)