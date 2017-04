Mata: «Lo principal siempre es asegurar la permanencia»

Jaime Mata tiene claro cuál debe ser el primer objetivo en Segunda División: atar la continuidad en la categoría antes pensar en metas mayores. «Es lo principal para cualquier equipo: asegurar los 50 puntos de la permanencia y luego ya mirar hacia arriba. Es un poco absurdo mirar hacia arriba sin lograr el mínimo. Hay que ser cautos. Una vez que alcanzas esa cifra, ya dispones de tranquilidad y confianza para aspirar a mirar hacia arriba sin miedo».

El Real Valladolid es actualmente el noveno clasificado de la Liga 1/2/3, a cinco puntos de la zona de 'play-off' y siete por encima de la línea que marca el descenso. Durante toda la campaña se ha esperado una explosión blanquivioleta que no se ha producido. «Hemos aspirado a lograr tres victorias seguidas que nos dieran solvencia y que permitiesen que el equipo terminase de arrancar. No lo hemos conseguido, así que debemos ser conscientes de eso. Debemos luchar por los objetivos, sabiendo que será complicado y que deberemos remar mucho», apunta Mata.

Estas palabras no suponen que el delantero madrileño piense que jugar el play-off resulte ya imposible para el Real Valladolid. «Tal y como está la liga, si ganamos al Córdoba tras el empate en Zaragoza todas las opciones estarán abiertas. Con la igualdad que hay en esta categoría y los partidos tan competidos, cualquier victoria te hace estar enganchado de nuevo».

Jaime Mata admite que esta campaña no resulta como esperaba. «No está siendo mi mejor año, pero no queda otra que seguir. Quiero ayudar al equipo y coger esa confianza que tengo más mermada«. El atacante recuerda que su participación en el campo «va más allá de meter goles». «Soy un delantero más atípico en ese sentido y no estoy esperando solo la ocasión que pueda tener, porque sé que eso me puede resultar un poco más complicado. En ese sentido, estoy tranquilo. Me da rabia no participar más para ayudar al equipo, porque creo que podría aportar mucho, pero al final es lo que hay. Hay que asumirlo e intentar aprovechar las oportunidades».