Osasuna se fija en Braulio

Braulio Vázquez posee contrato con el Real Valladolid hasta 2019 y no se plantea, por el momento, abandonar la dirección deportiva blanquivioleta. Sin embargo, su labor en los despachos del estadio José Zorrilla durante los últimos tres años, condicionada ahora por las estrecheces económicas, ha llamado la atención en otros lugares y entre los clubes interesados aparece Osasuna. La entidad navarra se ha fijado en él como responsable para su próximo proyecto y ha sondeado de diferentes maneras (algunas muy directas) las posibilidades que tendría para contratarlo.

Braulio no es el único candidato al que apunta Osasuna. Nombres como el del vallisoletano Alfonso Serrano, actual director deportivo del Tenerife, o el de David Vizcaíno, secretario técnico del Málaga, también han sido vinculados al interés del club pamplonés. Vizcaíno apareció igualmente como opción para tomar las riendas del Real Zaragoza tras la salida de Narciso Juliá, pero el club maño anunció finalmente la contratación de Lalo Arantegui. La prensa navarra ha descartado otros nombres, como el de Emilio de Dios, ex director deportivo de Sporting y Lugo, o el de Manolo Salvador, ex del Levante, como apuntó ‘Diario de Navarra’ el pasado mes de marzo.

La principal apuesta de los pamploneses era César Palacios, pero desestimó la oferta y prefirió continuar al frente del Numancia. «Osasuna es mi casa y precisamente por los valores que me inculcaron allí de pequeño no puedo ser desleal con el Numancia. Espero que en Pamplona lo comprendan. Soy osasunista y orgulloso de serlo, pero también soy numantino a muerte», dijo Palacios el pasado 9 de marzo.

Osasuna se encuentra actualmente en una situación de interinidad institucional. Descendido virtualmente a Segunda (es el colista de Primera División con solo 11 puntos, a 16 de la línea de salvación), el club navarro celebrará el próximo 11 de abril una asamblea general con el único orden del día de determinar la fecha de las elecciones a presidente. El actual mandatario, Luis Sabalza, anunció el 27 de marzo que no agotaría su mandato, fijado hasta diciembre de 2018.

El proceso electoral ha detenido temporalmente los contactos con los diferentes perfiles de candidatos a director deportivo, entre los que figura Braulio Vázquez en un lugar destacado, y alarga los plazos para clarificar el futuro también en esta parcela. Petar Vasiljevic pasó en enero de llevar las riendas deportivas en los despachos pamploneses a conducir como entrenador la caída final de Osasuna a la Segunda División. Jon Andoni Goikoetxea se hizo cargo de la responsabilidad deportiva y es el encargado de analizar ahora los fichajes.

El club rojillo sigue también en el primer plano de la actualidad informativa por el auto de apertura de juicio oral en el denominado caso Osasuna, donde se investigan delitos continuados de apropiación indebida por parte de la anterior directiva, delitos de falsedad contable en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva, por el supuesto amaño de partidos, en la temporada 2013-2014, con el Real Valladolid como equipo damnificado.

Mientras, en los despachos de Zorrilla, el presidente Carlos Suárez quiso atar el pasado mes de noviembre la continuidad de la dirección deportiva que lidera Braulio Vázquez con una ampliación de dos años que extendió los nuevos compromisos hasta el 30 de junio de 2019. Sin embargo, una de las tres patas de esa cúpula, la del secretario técnico Domingo Catoira, número dos de Braulio, se rompió hace dos semanas cuando se anunció su desvinculación para incorporarse al Valencia.

El Real Valladolid tiene previsto esperar hasta final de temporada para anunciar quién será el sustituto de Catoira, al entender que el trabajo de información sobre próximos fichajes ya está hecho y ahora solo toca decidir entre los futbolistas analizados. Entre las funciones del secretario técnico blanquivioleta figura el seguimiento de jugadores de Segunda División B y actualmente la dirección deportiva necesita alguien que se mueva por el Grupo IV (Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Melilla), por lo que busca un perfil por esa zona.

Más allá de los recientes cantos de sirena de Osasuna, Braulio Vázquez sigue centrado en formar un proyecto en el Real Valladolid que crezca año a año y que evite situaciones tan demoledoras como las que atraviesa el Mallorca, un club que efectuó una ampliación de capital de 20 millones de euros con la idea de volver a Primera, y que ocupa la penúltima posición en Segunda, en caída libre hacia el enorme pozo de la Segunda División B.