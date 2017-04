Carlos Suárez sobre el caso Saúl: «El Deportivo y su presidente han actuado de mala fe»

Carlos Suárez no se ha mordido la lengua para valorar la sentencia favorable al Real Valladolid en el caso Saúl García. El presidente y máximo accionista blanquivioleta ha comparecido este miércoles en rueda de prensa y ha señalado: «El Deportivo y su presidente [Tino Fernández] han actuado de mala fe con un club que siempre ha sido amigo. Se ha demostrado que teníamos razón y que hemos actuado bien».

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó el pasado 30 de marzo una sentencia previa que condenaba al futbolista Saúl García a indemnizar al Real Valladolid con un millón de euros, con el Deportivo como responsable subsidiario, después de que Saúl incumpliese un contrato firmado con la entidad blanquivioleta nueve meses antes de expirar su vinculación con el Racing de Santander y se comprometiese con el club gallego.

«Nosotros firmamos a un jugador que nos ofreció su agente en un equipo [Racing de Santander] que atravesaba un momento difícil y le hicimos un contrato en toda regla. El Deportivo actuó luego de mala fe porque ya conocía los hechos. Presentamos una denuncia y no medió negociación. En el momento del juicio, el nuevo agente del jugador nos amenazó. No hicimos caso. Recibimos la mofa del abogado del Deportivo: nos dijo que podrían hacernos una oferta entre cero y cero euros. Luego, nuestro abogado recibió otra llamada del abogado del Deportivo, en la que nos amenazaba con los males del infierno. Buscaron un resquicio legal y presentaron una denuncia ante la Liga para pedir el descenso de categoría del Real Valladolid. Pasamos dos semanas de ansiedad porque no solo jugaban con el pan de mis hijos y mi trabajo sino con el de mis compañeros y el sentimiento de toda una ciudad. La Liga no nos descendió y nos puso una sanción de 1.500 euros, que hemos recurrido al TAD», ha explicado Carlos Suárez.

El presidente del Real Valladolid ha insistido: «Veremos qué dice el Tribunal Supremo en unificación de doctrina, pero el Deportivo ha actuado en este caso con amenazas. La sentencia nos reconforta».