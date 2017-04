Jose Arnaiz apuesta por «salir a por todas» ante un Córdoba que huye del descenso

Las sensaciones que transmite el Real Valladolid no son buenas, pero las matemáticas aún sostienen las posibilidades de que el equipo blanquivioleta acabe en zona de 'play-off' en zona de 'play-off' y disputar el ascenso a Primera en la promoción. Para ello, tendrá que mejorar su juego y resultados «Faltan diez partidos y estamos a cinco puntos. Debemos salir a por todas», expone Jose Arnaiz.

El canterano admite que el Real Valladolid no lleva «una buena dinámica» y que cada vez que surge la oportunidad de dar un salto en la tabla, llegan las derrotas. «Por eso debemos conseguir los tres puntos este fin de semana».

Jose Arnaiz suma ocho goles esta campaña, pero su último tanto con la camiseta del Real Valladolid se remonta al choque ante UCAM del pasado 18 de febrero (victoria por 1-3). «No estoy mal. Es cierto que llevo varios partidos sin marcar gol, pero no estoy jugando mal. Podría estar mejor y sigo entrenando para coger mi mejor forma».

El delantero no pudo participar en el último choque frente al Real Zaragoza por una faringitis de la que ya está recuperado. «Tengo muchas ganas de volver y ayudar al equipo», señala.

El choque de este domingo ante el Córdoba (José Zorrilla, 12:00 horas) medirá a dos equipos con necesidades. Si el Real Valladolid pelea por reencontrarse con la victoria en su feudo y seguir mirando hacia arriba, los andaluces quieren huir de las llamas del descenso a Segunda B y están solo un punto por encima de la zona roja. «El equipo rival tampoco lleva una buena dinámica. Debemos aprovecharnos de eso», recalca Jose.

El atacante entiende que la afición del Real Valladolid esté desencantada con la dinámica del equipo y con el hecho de que la última victoria como local date del 28 de enero (2-1 ante el Rayo). «Es lógico que los aficionados estén enfadados, pero les animo a que sigan viniendo».

Jose explica que, cuando está en el césped, no le afectan los pitos que los aficionados puedan dirigir hacia el equipo. «Sales a jugar y no escuchas a la grada porque, si no, te olvidas del partido».

El canterano recuerda que «todavía se puede» alcanzar el 'play-off' y espera que el Real Valladolid responda y cumpla el gran objetivo de la temporada. «Sí. Y para eso tenemos que ganar este 'finde'. Hay que salir a por todas», insiste.