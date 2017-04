Sigue, en directo, el Atlético Sevilla - Real Valladolid

Directo 2552540 1

El Real Valladolid vuelve a jugársela. Ante el Sevilla Atlético, el conjunto dirigido por Paco Herrera dispone de otra oportunidad para acercarse a los puestos de ‘play-off’, otra bala que sería más que recomendable no desperdiciar para mantener intactas las esperanzas de la promoción (ahora a cinco puntos) y, quien sabe si del ascenso a la Primera División. Pero antes de que ese sueño se cumpla, el Pucela debe plantar los pies en suelo y ganar hoy en el Sánchez Pizjuán.

Y lo hará con la siguiente alineación: Becerra, Moyano, Guitián, Á.Pérez, Balbi, Leão, Villar, Jordán, Á.López, Mata y De Tomás

En el banquillo esperarán Pau Torres, Markel, Lichnovsky, Rafa, Míchel, Espinoza y Jose

El día y el horario del partido, Domingo de Resurrección a las 12:00 horas, no parecen los más idóneos para jugar al fútbol en una ciudad donde la Semana Santa se vive con especial fervor. Además de la hora, las altas temperaturas que se esperan en la capital andaluza al mediodía (superiores a los 30º) tampoco aconsejan demasiado la práctica del deporte.

El calor no debe ser excusa para que el conjunto blanquivioleta no salte al césped del Sánchez Pizjuán a dejarse la piel para traer los tres puntos a Valladolid. Pero el botín realmente podría ser mayor ya que los pucelanos acumularían dos victorias consecutivas y tres jornadas sin perder, lo cual sería un gran refuerzo moral para los siguientes encuentros, sobre todo si los resultados de ayer y hoy acompañan.

Más que tres puntos en juego

La importancia del partido ante el Sevilla Atlético para el Pucela es obvia. A cinco puntos del ‘play-off’, el Real Valladolid necesita ganar para recortar distancias y después aprovechar los dos partidos en casa consecutivos, primero ante el Elche y después ante el Numancia, para intentar el abordaje a los equipos que le preceden en la tabla y que puedan flojear en este tramo decisivo de la Liga.

Al Pucela le espera un gran reto en el Sánchez Pizjuán, donde el filial sevillista tan solo ha sido derrotado en una ocasión en esta temporada. Además, los locales necesitan un triunfo que les acerque a la permanencia en la categoría a la que llegaron el verano pasado.

Se espera que los dos equipos salgan a por todas. La principal novedad de cara a este importante choque en el Pucela es la entrada del goleador Juan Villar, que en el último encuentro se cayó de la lista tras sentir molestias en el calentamiento previo. El onubense es presumible que juegue de partida, al igual que André Leão, que tuvo descanso ante el Córdoba.

De igual manera, Paco Herrera anunció el miércoles en rueda de prensa que Espinoza dispondría también de minutos, aunque no más de medio tiempo, y que hombres como Míchel, Jordán o Moyano (habituales en el once) podrían no ser titulares porque necesitan descansar y volver a jugar a su mejor nivel.

El técnico cuenta con todos sus efectivos disponibles, pero a Sevilla no viajaron Ángel García, Guzmán Casaseca, Sergio Marcos y Dejan Drazic por decisión táctica.