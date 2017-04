El Real Valladolid gana al Elche sobre la bocina

Directo 2558368 1

Real Valladolid y Elche se enfrentan en el Nuevo José Zorrilla a partir de las 16:00. En el equipo local formarán el once inicial Becerra, Moyano, Guitián, Álex Pérez, Balbi, André Leão, Jordán, Jose, Míchel, Espinoza y De Tomás mientras que el banquillo estará completado por Pau Torres, Markel, Lichnovsky, Anuar, Sergio Marcos, Juan Villar y Mata.

Esta es la información previa del encuentro:

El partido de hoy que enfrenta al Real Valladolid y al Elche (José Zorrilla, 16:00 horas) debe servir de lavado de imagen y como propósito de enmienda. El Pucela necesita reconciliarse con su afición después del bochorno de la jornada pasada con el 6-2 que encajó en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el filial del Sevilla FC.

El fracaso supuso un efecto dominó que hizo que la nave del Real Valladolid, comandada por Paco Herrera, pareciera el ‘Titanic’ a punto de estrellarse con el iceberg. En Sevilla, no solo se cedieron tres puntos, también se disiparon muchas –por no decir todas– opciones del equipo para acabar la temporada entre los seis primeros y clasificarse para el ‘play-off’, y llegó a cuestionarse la figura del entrenador hasta tal punto que su puesto todavía corre peligro.

Herrera sabe que «la espada de Damocles está ahí», pero advierte de que ya ha remontado situaciones «parecidas» y que no va con su carácter darse por vencido. Un resultado negativo, unido a una mala imagen, podría hacer que el proyecto que se pretendía llevar a cabo con el extremeño al mando se derrumbe cual castillo de naipes, a pesar de haber sido ratificado por Carlos Suárez y contar con el respaldo de los jugadores, que no culpan al entrenador de lo acaecido en Sevilla.

Aunque suele ser habitual, en esta ocasión Herrera no ha dado muchas pistas sobre el posible once con el que partirá ante el Elche, aunque ha asegurado que «lo más normal» es que Jose juegue de titular y que lo haga, a partir de ahora, en todas las jornadas que quedan mientras continúe al frente del Real Valladolid. Sin embargo, el técnico no desvelará la alineación y los siete jugadores que estarán en el banquillo hasta el momento de afrontar el partido. Mientras tanto, la convocatoria será una incógnita.

En el otro bando, las aguas tampoco bajan tranquilas y la situación no es muy distinta a la del Real Valladolid. El técnico del Elche, Alberto Toril, también está siendo muy cuestionado esta temporada y la última derrota ante el Numancia (1-3) hace que en el encuentro de hoy en el Estadio José Zorrilla su puesto también esté en juego. Dos hombres y un mismo destino: conseguir un buen resultado y mantenerse al frente del banquillo de su equipo.

Mientras que Paco Herrera en el Real Valladolid podrá contar con todos sus jugadores, el Elche llega sin muchos de sus efectivos. Alberto Toril no tiene disponibles a Matilla, Mandi, Eldin, Fabián, Dorca, Pelegrín y Guillermo, lesionados, así como al sancionado Edu Albácar, unas de las bestias negras del Pucela. Pero quien sí estará hoy en Zorrilla será el experimentado delantero Nino, la auténtica pesadilla del conjunto blanquivioleta, al que históricamente siempre se le ha dado bien marcar goles, ya fuera jugando en el Tenerife, el Levante, Osasuna o ahora el Elche.