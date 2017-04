Paco Herrera espera que el Real Valladolid siga peleando

El Real Valladolid es un equipo irregular que, hasta la fecha, no ha conseguido mantener el nervio competitivo cuando gana. Por eso, Paco Herrera, técnico blanquivioleta alerta contra la tendencia a "cierta relajación" de la plantilla después del último triunfo ante el Elche que permitió rebajar la tensión ambiental tras la humillación de Sevilla. «Ya estoy avisado en ese sentido y todas las semanas hay que estar atento a este tipo de cosas. Ahora no nos podemos quedar en tierra de nadie. Tenemos que pelear por estar arriba. Si estamos octavos, debemos aspirar a ganar el siguiente partido para tratar de meternos séptimos. Cuando lo logremos, ir a pelear el siguiente puesto. La afición se merece que peleemos hasta el final», señala.

Herrera valora las opciones de Anuar Mohamed y Alberto Guitián como sustitutos del sancionado André Leão en la posición de pivote defensivo. «Lo único que me preocupa de Anuar es que la semana pasada, cuando pensábamos en sacarle, estaba tan estresado que él mismo se produjo una especie de contractura en el calentamiento. No creo que eso suceda. Porque cuando solo hay que mirar hacia un lado [la zona alta] todo es más tranquilo. Si tiene que salir desde el principio, lo hará desde la calma y no con la tensión que había la semana pasada».

El técnico del Real Valladolid ve «muchas opciones» de que siga el resto de jugadores, aunque si Guitián adelanta su posición como mediocentro, Igor Lichnovsky ocuparía su puesto en el eje de la defensa.

Herrera ha insistido en que Juan Villar debe revertir los pitos de la grada con su juego sobre el césped. «Todos tenemos que acatar las decisiones del público como un aviso para nosotros de que algo estamos haciendo mal. Juan es mayor de edad y estamos expuestos a que estas cosas nos ocurran. Es un jugador nuestro y él debe entender que puede ser bueno para él para rectificar. Voy a seguir contando con él porque es un jugador que nos tiene que dar gol. Espero que todos hayamos aprendido de la bronca que recibimos en un momento dado. Estas cosas solo pueden afectar para darle la vuelta. Debe hacerle más fuerte y mejor jugador porque aún le quedan muchos años de fútbol. Me gustaría que la situación fuese otra si no sale desde el principio y que, si no es así, con su esfuerzo le dé la vuelta».

Paco Herrera ve al Numancia (rival de este sábado en Zorrilla a partir de las 18:00 horas) como «un equipo que propone buen fútbol». «Cuenta con futbolistas por dentro que juegan muy bien. Juegan 4-1-4-1 o 4-3-3 en ataque. No sé si estará Julio [Álvarez], un jugador determinante para ellos, pero los otros dos que están jugando ahora, Capilla y Galarreta, los dos interiores más Escassi, forman un triángulo de buenos futbolistas».