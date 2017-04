Guitián, entre la defensa y la medular

Alberto Guitián es uno de los candidatos a suplir al sancionado André Leão en el centro del campo este sábado ante el Numancia (José Zorrilla, 18:00 horas). "Hoy [viernes] he entrenado como mediocentro, pero durante el resto de la semana lo he hecho como central. Mañana sábado me dirá si juego.... A mí también me gusta intervenir en el medio porque se está bien rodeado. Tenemos buenos futbolistas ahí. Lo que tengo que hacer es jugar lo más sencillo posible, al principio sobre todo para no cometer fallos. Estoy cómodo. Cuando he jugado ahí creo que solo hemos perdido 2-0 contra el Elche. Estoy contento. Si sigue dando resultado, bienvenido sea", ha apuntado Guitián.

Para el futbolista, el Real Valladolid se encuentra ante una jornada «clave», en la que otros partidos pueden acercar al conjunto blanquivioleta al 'play-off' si logra la victoria ante el Numancia. «Hemos tenido otros encuentros, como los que jugamos ante Tenerife, Lugo o Nástic en los que no aprovechamos la oportunidad para acercarnos a la gente de arriba. Por suerte, se nos presenta otra vez la oportunidad. No podemos dejarla pasar. Debemos lograr los tres puntos para olvidarnos de la permanencia, que yo creo que ya hemos conseguido, y centrarnos en el objetivo de este equipo: jugar el 'play-off'... como mínimo».

Alberto Guitián también se ve «bien» en el eje de la zaga, «salvo en el día del 6-2 en Sevilla, donde todo fue un horror». «El otro día volvimos a tener la intensidad que habíamos conseguido hace muchas jornadas. Tuvimos bastante comunicación y estuvimos más intensos. El Elche solo tuvo una ocasión, en la que marcó. Estuvimos más solventes, sin arriesgar tanto como en otros partidos, siendo más seguros y nos fue bien».