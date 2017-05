Lichnovsky: «Hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, pero seguimos ahí»

Igor Lichnovsky afrontó «contento y tranquilo» su vuelta a la titularidad el pasado sábado frente al Numancia. «Tenía ganas de competir desde hace mucho. Me vi tranquilo en el partido. En el plano grupal, también es para hacer un análisis de tranquilidad. Creo que estuvimos bien».

El central chileno, muy poco utilizado esta campaña, recuerda que cualquier futbolista quiere jugar el máximo número de minutos posibles porque todos sienten que pueden «ayudar más dentro que fuera». «Parece repetitivo, pero me ha pasado en otros clubes y tengo la experiencia de saber aguantar esos momentos, de entender que la postura debe ser ayudar al equipo y que cuando más ayuda es entrenando aún más. Luego, es el míster el que toma las decisiones finales y ante eso uno solo puede entrenarse al máximo».

Cuando se le pregunta por sus expectativas iniciales y la realidad de la falta de minutos, Lichnovsky apunta: «Esto es fútbol».

El defensa recuerda que el Real Valladolid ha tenido «momentos buenos y momentos no tan buenos». «Pero en el análisis general, estamos ahí. Prefiero considerar que vamos a lograr nuestro objetivo».

El empate del Real Valladolid ante el Numancia, junto con la victoria del Huesca ante el Rayo el lunes ha alejado la zona de 'play-off' a cinco puntos, pero la plantilla sigue manteniendo que es posible alcanzar la meta. «Venimos de dos días libres y cada uno ha hecho la autocrítica necesaria. Sabemos que el próximo partido ante el Almería es clave y tenemos que ir a buscar el triunfo. Yo lo veo claro. He subido a Instagram una foto que me gusta con el mensaje 'si no creo yo, ¿quién va a creer por mí?'. Habrá gente que apoyará y otros que no creerán tanto, pero nosotros somos los primeros que creemos».