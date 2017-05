Osasuna espera ya a Braulio y el Real Valladolid permanece a la expectativa

La posible salida de Braulio Vázquez con destino a Osasuna va ganando enteros con el paso de los días. El club navarro está a la espera de que el actual director deportivo del Real Valladolid dé el paso definitivo para desvincularse de la entidad blanquivioleta (con la que posee contrato hasta 2019) y pase a desempeñar el mismo cargo en el club pamplonés. Braulio es actualmente la primera y más clara opción que contempla Osasuna para el próximo proyecto rojillo en Segunda División, aunque mantiene al bético Juanan Pérez como segunda posibilidad por si finalmente se tuerce una operación que está muy bien encaminada.

De momento, el Real Valladolid permanece la expectativa y Carlos Suárez asegura no haber recibido ninguna comunicación de su director deportivo en este aspecto. El presidente blanquivioleta recuerda que lo «único importante» ahora mismo pasa por la lucha deportiva que mantiene el equipo por tratar de alcanzar el ‘play-off’ de ascenso a Primera, pero sabe que la salida de Braulio puede producirse. En cualquier caso, Suárez repite una de sus frases características:«Si llega ese puente, ya lo cruzaremos».

De momento, el presidente y máximo accionista blanquivioleta no ha buscado posibles recambios para la dirección deportiva del Real Valladolid, ante la eventual marcha de Braulio Vázquez. «Yo no me anticipo. Si me plantea que se quiere ir a Osasuna porque así lo ha decidido, veremos qué sucede. Pero a mí no me ha dicho nada y, en cualquier caso, él renovó hace unos meses porque quiso. Yo no estoy pensando en eso porque lo único importante aquí es que el equipo siga peleando por el ‘play-off’. Pero si sucede así y decide irse, no pasa nada. El Real Valladolid va a cumplir 89 años y ha estado 73 años sin mí como presidente y 86 años sin Braulio. Y la entidad seguirá igualmente cuando no estemos».

Mientras, en Pamplona dan por hecho que Braulio Vázquez está a punto de llegar. ‘Diario de Navarra’ publicó en su edición impresa del pasado domingo una información del periodista Fernando Ciordia bajo el titular: «Braulio Vázquez se acerca a Osasuna». En el primer párrafo se podía leer: «Braulio Vázquez está cerca de ser el próximo director deportivo de Osasuna. Hay entendimiento entre las dos partes y todo va a depender de cómo se arregle su salida del Valladolid, con quien tiene un contrato firmado hasta 2019. Este va a ser el principal obstáculo para que no se demore su llegada y comience la planificación deportiva para la próxima temporada en Segunda División».

La primera información que vinculó a Braulio Vázquez con un interés de Osasuna se remonta al pasado 4 de abril en El Norte de Castilla. Ese día, quedó apuntado que la entidad navarra se había fijado en Braulio «como responsable para su próximo proyecto» y que había «sondeado de diferentes maneras (algunas muy directas) las posibilidades que tendría para contratarlo». Los medios pamploneses recogieron la noticia. El pasado sábado, El Norte publicó que «durante el proceso de selección», Braulio Vázquez se reunió con el director general de Osasuna, Fran Canal. ‘Diario de Navarra’ añadió el domingo que «se han producido diferentes contactos, los últimos esta misma semana».

Osasuna tiene cierta urgencia por cerrar la contratación de director deportivo para comenzar a armar la plantilla, empezando por el fichaje de un nuevo entrenador, una tarea que ya está en marcha por varias vías.

El Real Valladolid, aunque se mantiene a la expectativa, conoce perfectamente los pormenores del mercado de directores deportivos, incluidas las situaciones de los vallisoletanos Juanjo Lorenzo (actualmente en el Appoel Nicosia, con gran experiencia y ex de Osasuna) y Alfonso Serrano (en el Tenerife con éxito).

Braulio Vázquez ha guardado silencio públicamente sobre todo este asunto. El hecho de que se haya desvelado la negociación con Osasuna no ha sido plato de gusto para él, especialmente cuando el Real Valladolid anda enfrascado en alcanzar la zona de ‘play-off’, cuya distancia se amplió ayer hasta los cinco puntos después del triunfo del Huesca ante el Rayo por 2-0.

Para entender la situación de Braulio Vázquez en el Real Valladolid hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, la situación económica. Osasuna dispondrá la próxima campaña de 13 millones de euros de presupuesto para conformar la plantilla que busque la vuelta a la élite. En Zorrilla, Braulio ha estado limitado esta temporada por la situación posconcursal y, previsiblemente, seguirá en la misma línea la campaña que viene. Por otro lado, y relacionado con el factor anterior, existen ciertos aspectos de funcionamiento interno del Real Valladolid que acaban por lastrar a algunos de los directores deportivos que han pasado últimamente por la entidad. Desde el año 2005, ningún responsable de esta parcela ha permanecido más de tres años en el cargo por unas u otras razones.

Víctor Orta solo estuvo una campaña (2005-2006), en la que formó tándem con José Luis Pérez Caminero antes de irse al Sevilla. Caminero se mantuvo un trienio y conformó la plantilla del ascenso de 2007, pero se marchó en 2008 tras desgastarse su relación con Suárez. El proyecto de Roberto Olabe fracasó en dos años (2008-2010). José Antonio García Calvo abandonó tras una sola campaña (2010-2011) en la que acabó diciendo:«Aquí no pinto nada». Alberto Marcos llevó las riendas deportivas entre 2011 y 2014 (primero como director deportivo ‘en formación’), y vivió el ascenso de 2012 y el descenso de 2014, antes de que Suárez le apartase de esa responsabilidad para fichar a Braulio Vázquez, que se incorporó en abril de 2014.

En principio, Braulio estaba destinado a romper la ‘maldición de las tres temporadas’ después de renovar el pasado mes de noviembre hasta 2019, pero la irrupción de Osasuna puede provocar un nuevo cambio en los despachos. La pelota, ahora, está en el tejado de Braulio.