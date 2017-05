Anuar: «No me salieron las cosas ante el Numancia. Yo me exijo más»

El canterano Anuar Mohamed Tuhami es un jugador que siente el Real Valladolid muy dentro y que se autoimpone una enorme exigencia, a pesar de contar con ficha del filial. El pasado sábado, el mediocentro salió en la segunda parte ante el Numancia y su papel en el campo fue elogiado por Paco Herrera. El entrenador consideró que él solo corrigió los problemas del equipo en la medular.

Sin embargo, Anuar se exige más. Mucho más. Para él fue una alegría «volver a contar con minutos en el primer equipo» y explica que «salió a darlo todo». «Pero no me encontré muy bien y sé que puedo aportar mucho más. Tal vez salí poco metido en el partido, no sabría cómo explicarlo. No me salieron las cosas y no me encontraba a gusto en el campo. Antes de entrar en la segunda parte, el Numancia empezaba a sentirse cómodo en el centro del campo y el míster me dijo que intentara solucionar los huecos que había. Salí a luchar, a recuperar todos los balones que pudiera y a dar soluciones en defensa a mis compañeros, además de ser un enlace más en ataque. Pero, ya digo, yo no me vi tan bien».

Anuar no quiere escudarse en su juventud (22 años) para eludir una responsabilidad que él mismo se autoexige para mejorar y ayudar al primer equipo. «Sí, soy joven y no tengo mucha experiencia en Segunda. Solo he podido contar en un par de partidos este año, en los que sí me encontré mejor. Pero yo creo que hay que exigirse si uno quiere llegar arriba y a más cosas. Por muy joven que sea, yo quiero mejorar y dar más al equipo. Si uno no se exige, no va a haber mejora y el equipo no va a tirar para adelante».

El ceutí confía en que el Real Valladolid alcance el objetivo del 'play-off', una meta que él considera irrenunciable y por la que hay que pelear «unidos» hasta el final. Para eso, apela al orgullo blanquivioleta con una frase donde resuenan los ecos del exitoso Pucela de Miroslav Djukic: «Somos el Valladolid».

«Una victoria ante el Numancia nos permitiría estar hablando de otra cosas, pero somos el Valladolid y tenemos que estar el 'play-off' sí o sí. Quedan seis partidos. Al final está en nosotros: el equipo se tiene que responsabilizar, darlo todo y echarse hacia adelante. No bajar los brazos. La única manera de conseguirlo es estando unidos. Hay calidad de sobra. Si juntamos eso con esfuerzo y trabajo, podemos y debemos conseguirlo. Somos el Valladolid», remacha.

En su papel de joven canterano en el primer equipo, Anuar recibe la ayuda de otro jugador indispensable para el vestuario, a pesar de su falta de minutos: el capitán Rafa López. «Rafa se sienta a mi lado y me ayuda muchísimo. Ha vivido una historia parecida a la mía, en el sentido de que llegó joven a la Residencia. Es un veterano del equipo e intenta darme consejos, también en aspectos del juego. Intenta ponérmelo fácil y eso me da muchas más facilidades».