«Si no ganamos los dos próximos partidos, se acabó la temporada»

El centrocampista portugués del Real Valladolid, André Leão, explicó esta mañana, con notable claridad, la disposición del equipo en el tramo final de la Liga: «Si tenemos la posibilidad de engancharnos, solo podemos pensar en hacerlo. Si ganamos, tenemos opción de llegar al 'play-off' que es el objetivo. No podemos pensar de otra manera. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Ganar, llegar arriba, es el sentimiento del vestuario». resumió

No pudo, sin embargo, explicar el motivo por el que el equipo ha fallado casi en cada ocasión que ha tenido de colocarse entre los mejores y sigue siendo solo un aspirante a un puesto en la promoción: «No hay una explicación lógica. Además, no solo nos ha ocurrido ahora, en temporadas anteriores fue igual. No sé lo que nos pasa. Pero no hay otra que trabajar e intentarlo».

Sobre su eventual vuelta al once titular, tras una jornada excluido por sanción mantuvo su habitual postura: «Yo trabajo para jugar y después el míster decide. Si no juego voy a apoyar, seguro, a mis compañeros, como he hecho en el último partido. Si juega Anuar, si juega Guiti, yo voy a estar ahí para apoyar».

Última oportunidad

No anduvo Leão con paños calientes. Incluso despreció el cálculo matemático cuando definió la importancia del encuentro del domingo en Almería: «Si no ganamos estos dos partidos que vienen, para nosotros se acabó la temporada», dijo, concluyente.

El centrocampista portugués negó que el vestuario esté pendiente de problemas internos del club como la posible salida del director deportivo o las posibles dudas den entrenador. «Yo no he visto nada, no estoy pendiente de la prensa y no he oído nada dentro del vestuario».

Sobre el hecho de que sea a menudo centro de las críticas, lo admitió con naturalidad: «Es normal; quien más juega, es lógico que tenga más críticas. Yo soy el más crítico conmigo; cuando no juego bien, mi mujer no puede hablar conmigo, por ejemplo. Ella lo sabe, porque me meto en la habitación y no hablo con nadie, Yo soy así, por eso las críticas que vienen de fuera hay las entiendo».