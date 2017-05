«Las cuentas me siguen saliendo si ganamos en Almería»

Equilibrado, a pesar de las circunstancias. Su mentor, el director deportivo del Real Valladolid, está marchándose. Sus jugadores, a veces, parecen despistados, como si la profesionalidad fuera un traje que solo se ponen algunos días. Pero Paco Herrera -63 años y dos ascensos a Primera con el Celta y Las Palmas- no se rinde. «Si ganamos el partido del domingo en Almería, me siguen saliendo las cuentas». Es su respuesta a la pregunta sobre el optimismo que alumbró unas declaraciones no muy lejanas sobre la posibilidad de que el Real Valladolid pueda disputar el 'play-off' de ascenso.

Tampoco renuncia Herrera a admitir que el ambiente en el equipo está enrarecido desde que se sabe que el director deportivo, su 'socio' en el proyecto del nuevo Real Valladolid, está haciendo las maletas con destino a Pamplona.

«No podemos formar parte de este asunto, en detrimento del rendimiento deportivo». Herrera se mantiene en su lugar, a pesar de que la baja de Braulio Vázquez, aún no oficial, le pueda afectar. El sigue apuntando al mismo objetivo y no disimula. «Más que nunca, nos debemos al partido y a nuestra afición», afirmó esta mañana tras el entrenamiento.

Sobre las informaciones que publican en los medios de Navarra, donde además de dar por hecho el desembarco de Braulio Vázquez en Osasuna, se afirma que el director deportivo intentaría llevarse al lateral argentino Balbi y al delantero cedido por el Real Madrid Raúl de Tomás, Herrera lo tiene claro: «Balbi tiene experiencia, a los jóvenes, estas informaciones podría desestabilizarles», dijo.

Con respecto al rival, Herrera destacó que es lógico que lo consideren una final, pero que el partido es más decisivo para el Real Valladolid: «Ellos tienen seis semanas para evitar el descenso; nosotros, una para mantener la esperanza del 'play-off'»

Destacó también la línea ofensiva del Almería, que «cualquier equipo de Segunda querría tener» dijo, citando al vallisoletano Quique, a Fidel, Pozo y Uche. Y desveló una de sus estrategias: «No hay que dejarles correr» porque, dijo, «su contragolpe es letal».

Herrera confirmó que cuenta con todos los jugadores, incluido De Tomás, que se incorporó el jueves a los entrenamientos debido a un golpe recibido frente al Numancia. De Tomás podría alternar con Mata en el partido de Almería, según dejó entrever, y tiene previsto volver a contar con Leão, que no jugó el pasado sábado por sanción.