La reivindicación de Borja y Quique

El Almería acoge a tres jugadores con pasado blanquivioleta. Uno de ellos, el central portugués Henrique Sereno, solo ha disputado 46 minutos en Liga y vive en el ostracismo futbolístico. La situación es muy diferente para el vallisoletano Quique González y para el orensano Borja Fernández, dos futbolistas que han encontrado en el equipo andaluz la oportunidad de seguir reivindicando su calidad. Este domingo, se verán las caras con el Real Valladolid en un duelo de necesidades.

Quique ha marcado ya 14 goles, está a solo un tanto de su registro de la campaña anterior y demuestra sus condiciones de delantero voraz en Segunda. Después de formarse en los Anexos, no llegó a contar nunca para el primer equipo del Real Valladolid y se desvinculó en 2013.

Borja se incorporó al Almería en el último mercado invernal y se ha convertido en el mariscal de la medular rojiblanca con gran impacto . En enero de 2016, Borja volvió a Zorrilla para reencontrarse con el club en el que había brillado cuatro años (2006-2010). El pasado verano, se marchó discretamente sin hacer valer la opción de renovación que se había ganado por los partidos jugados, según una cláusula en su contrato («no contaban conmigo y lo último que quería era dar problemas al Valladolid», recuerda).

Ahora, son dos jugadores clave para el resurgimiento del Almería, un equipo que ha abandonado los puestos de descenso tras su triunfo ante el Elche(2-3) la jornada pasada. Su participación resultó determinante:Borja marcó el 0-1 y Quique el 1-3.

«Somos un equipo más compacto, sólido. Resulta difícil ganarnos y vamos consiguiendo resultados. Sabemos que este es el camino. Dependemos de nosotros: tenemos cuatro partidos en casa y dos fuera. Está en nuestra mano», apunta Quique.

«No es que vengamos de buenas posiciones y nos hayamos metido abajo. Es al revés. Llevábamos 17 jornadas en descenso y ahora atravesamos un momento muy bueno: hemos ganado cuatro de los seis últimos partidos. Estamos en la línea que se esperaba de este equipo al principio», observa Borja Fernández.

La destitución de Fernando Soriano y la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo ha cambiado el rumbo de los andaluces. «También se trabajaba bien con Soriano, pero los resultados no llegaban», dice Borja. «Al equipo se le ve más fuerte con las últimas victorias», subraya Quique.

Irregularidad blanquivioleta

Los dos exjugadores del Real Valladolid coinciden en calificar la temporada de su antiguo equipo (y rival de este domingo) como «irregular». «Pero está claro que hacen buen fútbol y que cuentan con jugadores peligrosos arriba, como Jose, que lleva once goles, De Tomás, que suma diez, o Villar, con nueve. En Segunda cualquiera puede ganar a cualquiera, pero la característica que veo al Real Valladolid es su irregularidad», desliza Quique.

«Sí, es muy irregular», corrobora Borja. «Empezó bien y luego ha tenido diferentes rachas que han evitado que se consolide en los puestos de ascenso, como están otros. Aún se encuentra cerca y quedan seis partidos, por lo que tiene posibilidades», añade el mediocentro.

Choque especial

Borja Fernández, que se nota físicamente mejor que en los tres años anteriores, ve el choque de este domingo «como un partido especial por muchos motivos». «Decidieron que no siguiera en el Real Valladolid. Creo que me reivindico partido a partido con el Almería y también quiero hacerlo bien esta ocasión».

«No tengo rabia por no haber podido demostrar mi fútbol en el Real Valladolid», explica Quique. «Es complicado ser profeta en tu tierra. Ahora mismo soy muy feliz aquí. Cuando juego contra el Real Valladolid, siempre noto mariposas en el estómago. Me habría gustado hacer las cosas bien allí y haber triunfado, pero estoy centrado al máximo en el Almería. Lo que no me dejaron hacer allí, lo estoy haciendo aquí».

Quique renovó el pasado mes de abril con el Almería hasta 2021, pero un descenso a Segunda B podría comprometer su continuidad. «Ni lo pienso. Un descenso es un punto rojo que queda ahí para siempre. Y ya tengo uno con el Racing. El año pasado nos salvamos y confío en que suceda lo mismo ahora. Estoy muy contento de haber renovado aquí. El Almería me ha dado la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Llevo dos temporadas buenas en lo personal y espero seguir así». En el futuro, confía en llegar a Primera, categoría en la que solo ha disputado tres partidos con el Almería. «La he tocado, pero no he estado realmente ahí».

Borja, que ha ido alternando medio año en el Atlético Kolkata indio con medias temporadas en Eibar, Real Valladolid y ahora Almería, espera seguir en el equipo rojiblanco. «Mi idea es quedarme en el Almería si todo sale bien y ellos quieren. Y,si no, en España. No tengo problema en coger la maleta otra vez».

Quique ve a Borja, con el que ya compartió entrenamientos en el Real Valladolid de Mendilibar, como un futbolista que «ha dado un gran cambio al centro del campo» del Almería. «Tendrá 36 años, pero parece que tiene 28. Se cuida mucho y, si está donde está, es por algo». Borja contempla a Quique como «un chaval muy majo, muy profesional y gran jugador».

Los dos confían en ganar el domingo a un equipo que llevan en el corazón y al que, como dice Quique, desean «lo mejor en las últimas cinco jornadas».

Para Borja, el pasado blanquivioleta aún está muy reciente y recuerda el último año «malo y desagradable en lo colectivo». «Volví a un sitio en el que me sentía responsable y al que quiero y no me gustó que unos cuantos no fueran tan responsables con el club y todo lo que rodea al Real Valladolid. En mi primera etapa, había gente en el vestuario que se encargaba de eso: Víctor, Marcos, Alberto, García Calvo y otros que me olvidaré... Los que estábamos alrededor ayudábamos. El año pasado había solo dos o tres jugadores que hacían esa labor y resultaba muy complicado lidiar con otros».

El mismo sentimiento que Borja profesa por el Real Valladolid lo tiene Quique González. «Yo nací y me crié en Valladolid. Tengo un gran cariño a mi ciudad y al club donde me formé. Ojalá puedan ascender. Al Real Valladolid le deseo lo mejor en todas las circunstancias, con un cariño máximo que he tenido, tengo y voy a tener siempre».