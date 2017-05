Una victoria para que no los echen

Directo 2569634 2

Paco Herrera planteará hoy ‘el partido’, el ‘clave’ de la temporada, según lo definió el viernes, sin experimentos, lo que demostraría su confianza en la mayor parte de los jugadores, aunque amenazó:«Un partido como el del Sevilla [donde hace tres jornadas perdieron por 6-2] no tendría ninguna disculpa. Tendríamos que estar todos fuera», advirtió, recordando lo que pasó en el Real Valladolid al final de la temporada pasada, cuando el presidente decidió renovar casi totalmente el vestuario por la falta de compromiso de los jugadores.

Herrera, uno de los pocos comprometidos todavía con el proyecto que se puso en marcha este año –el director deportivo, Braulio Vázquez, estaría haciendo las maletas con destino a Pamplona– sigue manifestando su confianza en que la Liga no termine para el Real Valladolid este domingo en el Juegos del Mediterráneo, frente a la UDAlmería, un equipo que ha transitado durante muchas jornadas por los puestos de descenso, pero que está superando el mal momento tras dos victorias consecutivas y 17 puntos en las últimas diez jornadas.

Yes que, aunque también depende de otros resultados –la derrota del Oviedo ante el Alcorcón, el viernes, es un balón de oxígeno para las aspiraciones de alcanzar el ’play-off’– el Real Valladolid podría dar por concluido el campeonato esta tarde si vuelve a perder en tierras andaluzas. Aunque matemáticamente no estaría todo perdido, al Pucela solo le quedaría confirmar la permanencia. Un extremo que, en caso de debacle en los Juegos del Mediterráneo, bien podría dejar fuera del vestuario a los menos comprometidos, en favor de algunos canteranos.

Los de siempre

Herrera, sin embargo, dejó entrever que no hará experimentos esta tarde en Almería. Quizás De Tomás no tenga todo el protagonismo que ha cobrado en las últimas jornadas, debido al golpe que recibió frente al Numancia, que le impidió entrenar hasta el pasado jueves. «De Tomás no ha podido entrenar como los demás, pero a estas alturas de la temporada eso no es tan importante», dijo Paco Herrera en su comparecencia del viernes ante lo medios de comunicación.

Sobre Jose también dejó un recado, sugiriendo un posible cambio en su demarcación:«Yo siempre he creído que es más delantero que extremo. Es un jugador que ve el hueco, no al portero».

A estas declaraciones, sumó la posibilidad de utilizar a Mata, por lo que no se descarta que a lo largo de los noventa minutos Herrera pretenda utilizar toda la artillería del vestuario, incluso con algún cambio en las demarcaciones.

En cuanto a la defensa, el entrenador del Real Valladolid manifestó su preferencia por mantener a Guitián como central, a Leão, que vuelve tras cumplir su partido de sanción la última jornada, como pivote defensivo y la posibilidad de sacrificar, de nuevo, a Lichnovsky, aunque destacó su satisfacción por el juego del chileno en el centro de la zaga el pasado sábado.

Balbi sigue siendo el candidato a cubrir el lateral izquierdo, a pesar de que su nombre ha surgido como uno de los jugadores que Braulio Vázquez se llevaría a Pamplona si se hace oficial su compromiso con Osasuna. A este respecto, Herrera dijo del argentino que tiene más experiencia que los más jóvenes para capear este tipo de noticias sin que afecten a su rendimiento.

En el lateral derecho, previsiblemente seguirá Moyano, aunque Herrera haya incluido en la expedición a Markel, su sustituto natural por esta banda.

Paco Herrera volvió a conformar una expedición similar a las últimas, dejando en Valladolid a Guzmán, Drazic, Ángel, Rafa y Anuar, el canterano que disputó el pasado sábado la segunda parte frente al Numancia.

Los jugadores que se desplazaron ayer a Almería, hacia donde iniciaron viaje a las 10:00 de la mañana, fueron Becerra, Pau Torres, Moyano, Markel, Guitián, Lichnovsky, Álex Pérez, Balbi, André Leão, Álex López, Jordán, Míchel, Sergio Marcos, Espinoza, Juan Villar, Jose, Mata y Raúl de Tomás.

Almería es uno de los destinos más complicados del calendario, que exige muchas horas de desplazamiento. El año pasado, uno de los jugadores no ocultaba su disgusto por los transbordos y las horas en tren y distintos autobuses:«Solo nos ha faltado la patera» comentaba con un compañero Javi Chica.

El encuentro será dirigido por el colegiado gallego Pérez Pallas y a la hora del partido se espera una temperatura de 22º grados en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que previsiblemente presentará una gran entrada tras dos victorias consecutivas de su equipo y varias promociones del club para llenar las gradas en apoyo del equipo.

Solo vale la victoria

Las pocas dudas que manifestó Herrera sobre los jugadores que utilizará esta tarde en el Juegos del Mediterráneo almeriense tenían que ver fundamentalmente con la línea ofensiva. Y es que el Real Valladolid tiene que marcar. Un empate sin goles –si el Pucela fuera capaz de dejar la portería a cero– no le vale a Herrera. Insistió en entrenador que no hay alternativa a la victoria para seguir pensando en el ‘play-off’, un objetivo al que se resistía a renunciar antes de salir hacia Almería. El proyecto del nuevo Valladolid incluía la posibilidad de estar un año más en Segunda, pero las expectativas generadas convertirían en un fracaso no jugar la promoción. Villar, Jose, De Tomás, Mata y Espinoza, sin descartar a Míchel o incluso el central Álex Pérez tienen esta tarde especial protagonismo.

En el Real Valladolid saldrán de inicio: Becerra, Moyano, Lichnovsky, Álex Pérez, Balbi, Leão, Jordán, Jose, Míchel, Espinoza y De Tomás. En el banquillo, Pau Torres, Markel, Guitián, Álex López, Sergio Marcos, Juan Villar y Mata.

Los titulares del Almería: Casto; Motta, Joaquín, Ximo, Nano; Borja, Azeez, Fidel, Quique, Pozo y Kalu Uche. En el banquillo: Julián Cuesta; Fran Vélez, Trujillo, Corona, Antonio Puertas, Juanjo Expósito y Morcillo.