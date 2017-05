Becerra: «Desde la humildad y el trabajo sale todo»

Isaac Becerra fue uno de los héroes del Real Valladolid en Almería. Sus paradas resultaron determinantes para que el equipo lograse la victoria y el guardameta brilló a su mejor nivel. Sin embargo, Becerra sabe que el fútbol es un juego de equipo y, por eso, se muestra "más contento por el aspecto colectivo que por el individual". "El grupo lleva varias jornadas demostrando que está metido. Ahí estamos, en la pelea, a dos puntos de la zona que marca nuestro objetivo. Debemos seguir por ese camino", apunta.

Becerra explica que el vestuario del Real Valladolid "ha pasado momentos duros esta temporada", pero las crisis de resultados no han rebajado la confianza. "Nunca hemos dejado de creer en nosotros mismos. Sabíamos que haciendo las cosas bien, tarde o temprano llegarían los resultados. Parece que ahora aparece ese trabajo acumulado. Tenemos mucha ilusión y ganas de lograr el objetivo", insiste.

El portero blanquivioleta señala que "lo más importante ahora es pensar en el partido que viene y no más allá", en referencia al choque de este sábado en Zorrilla (13:00 horas) frente a un Mallorca que lucha por eludir el descenso a Segunda B. "Tenemos que afrontarlo como una final. Es una auténtica final para nosotros, independientemente de que ellos se jueguen más o menos. Debemos plantear un partido parecido al que jugamos en Almería. Nos pondrán las cosas difíciles si les dejamos correr".

Becerra cree que el fútbol que despliega actualmente el Real Valladolid, unido a los últimos resultados (siete puntos sumados de los últimos nueve) deben servir como acicate para que más gente se acerque al estadio José Zorrilla. "Si dijéramos que hacemos un juego desastroso y que no generamos ocasiones, no podríamos pedir nada, pero el equipo está jugando bien y crea ocasiones de gol. Es verdad que el fútbol es caprichoso y a veces el balón no entra, pero debemos seguir generando ocasiones para que lleguen los goles. Queremos que el campo se llene y nos apoye. Que el público sea el jugador número 12 para lograr la victoria".

El guardameta insiste en que "todos" en el vestuario son "conscientes" de que "lo importante es el grupo" "Tenemos que pensar en sacar esto adelante. En ello estamos. Desde la humildad y el trabajo sale todo".