Ilusión blanquivioleta reactivada

El triunfo por 0-3 del Real Valladolid en Almería ha devuelto el foco al césped. De repente, el ‘caso Braulio-Osasuna’ ha quedado en un segundo plano y en Zorrilla solo se escucha una palabra: Mallorca.

La plantilla blanquivioleta, los directivos y el entorno de peñistas y aficionados empiezan a conjurarse con un solo objetivo: vencer al conjunto balear este sábado en Zorrilla (13:00 horas) y seguir de lleno en la pugna por los puestos de ‘play-off’.

Hace tan solo cuatro jornadas, el Pucela se mostraba como un equipo desahuciado, con un entrenador camino del cadalso tras los seis plomazos del Pizjuán. El Real Valladolid se separó entonces seis puntos de la zona de ‘play-off’ (nunca había estado tan lejos en toda la campaña) y la crisis fue monumental.

Sin embargo, los jugadores se responsabilizaron de la situación en la reunión con el presidente Suárez en el hotel Gareus y, contra casi todos los pronósticos, Herrera salvó la cabeza.

A partir de ese momento, el Pucela ha iniciado un despegue que parecía improbable: ha sumado siete puntos en los últimos tres partidos y la ilusión se ha reactivado en la galaxia blanquivioleta, especialmente tras el último choque en Almería.

En tres jornadas, la distancia con la zona de ‘play-off’ se ha reducido en cuatro puntos (de seis a dos) y soñar con jugar la promoción ya no suena a risible quijotada.

Hasta los mayores apóstoles del descreimiento constatan ahora que la posibilidad está ahí.

Sin embargo, también existen cautelas. Como señalan en las oficinas de Zorrilla, «con la misma rapidez que te metes en la pelea, te puedes salir» y, por eso, todas las iniciativas se encaminan a fortificar el estadio y arropar al equipo en el decisivo tramo final.

El Real Valladolid pondrá a la venta a partir de mañana una entrada conjunta para los partidos en casa frente a Mallorca, Getafe y Cádiz al precio de 20 euros. Esta promoción solo está disponible para los abonados, que pueden comprar todos los ‘packs’ que quieran para sus familiares o amigos. La venta se efectuará en las oficinas del club (miércoles, jueves y viernes, de 9:30 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas), en la Tienda Oficial del Real Valladolid (Justo Muñoz de la calle Mantería 24: miércoles, jueves y viernes, de 10: 15 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas) y en las taquillas del estadio el mismo sábado a partir las 11:00 horas.

«Es el abonado, como siempre, el que decide quién puede aprovecharse de esa promoción», explica Jorge Santiago, director general blanquivioleta. «Si decide no comprar el ‘pack’, nadie irá con sus entradas. Ahora es el momento de estar ilusionados. Creo que el público va a ayudar y que el equipo va a ganar. Es verdad que hemos desaprovechado muchas oportunidades, pero no podemos mirar atrás ni tampoco pensar en qué sucederá después. El momento es este: el sábado día 13, a las 13:00 horas. No sé qué dirán los supersticiosos», bromea Jorge Santiago.

El presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, afirma que ahora no le preocupa la más que posible espantada de Braulio Vázquez hacia Osasuna ni se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo director deportivo. «No me he movido. Estoy pendiente de ganar los partidos que nos quedan para meternos en el ‘play-off’. El objetivo es ilusionante y posible. El equipo empieza a creer en sí mismo. Hay compañerismo y ayudas. El trabajo colectivo en Almería fue muy bueno. Por ejemplo, Isaac Becerra volvió a ser ese portero que saca manos decisivas y Moyano, aunque se le notan los partidos, estuvo muy bien y va recuperando su nivel. Atrás, el equipo se siente mejor. Estoy muy contento porque los jugadores están dando la cara. Yo sigo creyendo en ellos. Ahora tenemos que ganar al Mallorca por nuestro interés y para quitarnos el mal sabor de boca el año pasado y todos los comentarios que hubo entonces».

El presidente confía en que la afición de Zorrilla «eche un cable». «Y, sobre todo, que aplaudamos a nuestra gente. A Juan Villar, que está demostrando que quiere. A Isaac Becerra, que el hombre no puede poner más trabajo. A Javi Moyano. Con ese apoyo, el equipo crecerá más todavía».

El Real Valladolid ha elegido como emblema de la última promoción de entradas la frase ‘Zorrilla no afloja’. «Es un lema que nos gusta mucho que nos recuerda los buenos momentos de una campaña de abonados que funcionó muy bien», explica Jorge Santiago. «La animación ha crecido mucho este año en el estadio, pero queremos más gente. El domingo vimos cómo el Almería se jugaba la vida y solo había 8.000 personas. Nosotros no estamos por debajo de la media de los equipos de Segunda, pero lo raro es que tengamos 11.300 abonados y vayan solo 8.000 al campo», apunta el director general blanquivioleta

La Federación de Peñas también se mueve activamente para mantener el fuelle. Después de arropar al equipo en Almería con un centenar de seguidores en las gradas del estadio de los Juegos Mediterráneos, el sábado habrá fiesta en Zorrilla y no solo por los festejos de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad. «Vamos a celebrar el Día del Peñista», expone José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. «Habrá una paella después del partido, hinchables junto al estadio, un tifo en las gradas... Queríamos hacer un recibimiento al equipo, pero no va a poder ser porque los jugadores tienen previsto llegar cada uno con su coche».

Cada peñista dispondrá de una invitación de Fondo Norte para el partido ante el Mallorca, que se podrán retirar desde hoy y hasta el jueves, de 18:00 a 20:00 horas en la sede de la Federación en el estadio Zorrilla.

Las peñas también están pendientes del desplazamiento a Miranda de Ebro del siguiente fin de semana. En breve, conocido ya el horario, a la venta las 500 entradas bonificadas a 15 euros, en virtud del convenio firmado con AFEPE (Asociación de Federaciones Españolas de Peñas de Fútbol).

Entre los responsables del club y los seguidores, la ilusión ha renacido. «Creo que nos podemos meter en el ‘play-off’ y estas eliminatorias favorecen a los que llegan a última hora», señala José Antonio Pérez. «Esto no son matemáticas, pero en la primera vuelta el equipo ya demostró que puede estar arriba», apunta Jorge Santiago. «Mallorca. Mallorca. Mallorca», repite Carlos Suárez. «Debemos ganar este partido porque somos mejores y por eso estamos por encima de ellos. Luego, ya veremos. En la primera vuelta, acabamos quintos tras una gran racha final. Podemos repetirlo».