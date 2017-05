Braulio se deja ver en los Anexos y sigue sin resolver su salida unilateral a Osasuna

Braulio Vázquez se dejó ver el martes en el entrenamiento del Real Valladolid, con semblante muy serio, en medio de una situación que aún no se ha resuelto. El director deportivo está determinado a salir del Real Valladolid con destino a Osasuna, le cueste lo que le cueste, y sabe desde hace días que lo más probable es que el asunto acabe en los tribunales. El temor de Braulio es que el dinero que perciba durante los dos años que tiene previsto firmar con Osasuna se marche prácticamente en su totalidad a cubrir la indemnización que contempla su contrato actual con el Real Valladolid. Los emolumentos que el club navarro destinará a su próximo director deportivo están en unas cantidades similares a las que percibe actualmente en Zorrilla, según informaciones procedentes de Pamplona.

Osasuna no quiere demorar más la llegada del próximo director deportivo. El club navarro no ha dado un ultimátum claro a Braulio para que se incorpore ya, pero sí desliza privadamente en algunos ámbitos que quiere cerrar el asunto esta misma semana y que, de no ser así, buscará a otro responsable para esa parcela. El nuevo director deportivo de Osasuna debe decidir próximamente la contratación del próximo entrenador rojillo y Braulio ya se ha interesado por diferentes situaciones en este sentido.

Públicamente, se pronunció el pasado lunes el directivo Alfonso Ramírez, en el primero de los encuentros con un grupo de socios rojillos bajo el lema ‘Osasuna responde’, junto al director general del club navarro, Fran Canal. A preguntas de una de las 14 participantes en el acto sobre la contratación del próximo director deportivo y el hecho de que la directiva pueda cambiar tras las próximas elecciones, Ramírez respondió: «Todo lo que nos estamos moviendo en el ámbito deportivo no es solo para el primer equipo, sino para un proyecto más amplio, que incluye la cantera. Rematar un primer equipo al estilo del Granada nos daría vida de manera efímera, pero queremos un proyecto de larga duración. Vamos a intentar traer lo mejor que Osasuna se pueda permitir. Los directores deportivos con los que hemos estado [reunidos] han conocido nuestra filosofía. Todo el que quiera venir ha de conocer que llega para liderar un proyecto que no solo tiene la piedra del primer equipo. Por eso, no podemos ofrecer cuatro meses ni un año [de contrato]. Nuestra idea es traer a un director para el mínimo tiempo posible, pero es muy difícil que ninguna persona se vaya de su trabajo si le ofrecemos solo un año. Lo que se ha hablado en esta parte es firmar dos años », reveló.

En Zorrilla, el distanciamiento entre Braulio Vázquez y Carlos Suárez es total. El presidente y otros responsables de la entidad perciben la negociación de Braulio con Osasuna como un acto de deslealtad, máxime después de haber ampliado en noviembre su compromiso hasta 2019 y tras haberse enterado indirectamente de la reunión de Braulio con el director general de Osasuna, Fran Canal (lo publicó El Norte). Braulio comenta en diferentes círculos que no tiene claro cuál es el proyecto del club y que Carlos Suárez debería preguntarse por qué se quiere ir, al tiempo que se queja de las dificultades que encuentra para trabajar en Zorrilla.

Mientras, Suárez considera que ha concedido a Braulio un amplio margen del libertad para desarrollar su trabajo y que siempre le ha mostrado un apoyo total y sin fisuras, incluido el claro respaldo tras el desastre deportivo de la última campaña, cuando decidió renovarle hasta 2019, algo que el propio Braulio aceptó de buen grado.