Paco Herrera: «Debemos demostrar nuestro buen momento ante el Mallorca»

Paco Herrera mantiene la confianza en las posibilidades del Real Valladolid, pero también una dosis de cautela. «Ya hemos tenido cuatro veces la opción de meternos arriba y no la completamos. Espero que hayamos aprendido de esa situación. Ahora estamos en un momento en el que no podemos dar un paso atrás. Solo podemos mirar hacia arriba. Hay otros equipos que se encuentran en un momento malo y nosotros debemos de aprovechar nuestro buen momento y que somos mayores de edad para cumplir con el objetivo», señala el técnico blanquivoleta antes de recibir este sábado al Mallorca (José Zorrilla, 13:00 horas) en un partido que puede dejar al Real Valladolid en zona de 'play-off'.

La gran duda que alberga Herrera en la alineación la causan los problemas físicos que arrastra Raúl de Tomás. «Hoy [jueves] ha entrenado con el grupo por primera vez esta semana. Sigue teniendo molestias que me hacen tener dudas. Jose, en cambio, ya está bien. Guitián se lesionó en el tobillo y esa situación le va a impedir estar siquiera entre los 18. Además, Sergio Marcos ha tenido problemas hoy y también nos hace tener dudas».

En su análisis sobre el Mallorca (un conjunto que pelea por eludir el descenso a Segunda B y que llegará a Zorrilla jugándose la vida), Paco Herrera explica que se trata de un equipo que «ha cambiado mucho para bien». «Juegan con un 4-2-3-1 y cuentan con gente rapidísima, que no se entretiene demasiado en tener la pelota y en tocar. Utilizan el balón largo buscando las espaldas de la defensa».

Al técnico blanquivioleta le gustaría ver «un estadio lleno» este sábado, aunque sabe que es «difícil». «Me parece bien que el club se haya movido en ese sentido porque quiere decir que estamos vivos, que hay interés. Todo lo que sea tener más gente que nos ayude será bueno para nosotros».

Herrera ha apuntado que la plantilla trata de abstraerse de la situación del director deportivo Braulio Vázquez y de su intención de salir ya del Real Valladolid unilateralmente para incorporarse a Osasuna, algo que ha dinamitado la relación con el presidente Carlos Suárez. «Lo estamos consiguiendo, pero no es fácil. La situación es día a día, hora a hora. No resulta fácil porque vemos lo afectadas que están las dos partes. Todos los días están con nosotros. Pero, más que nunca, debemos abstraernos de esa situación, por el club y por nuestra afición. Es posible que con el trabajo del equipo todo esto se pudiera solucionar. Las victorias hacen que todo sea más plácido y que vaya a su sitio. Veo al equipo concentrado en lo que tenemos y en abstraerse de esas situaciones, aunque sé que hay amistades personales que en algún momento pueden afectar. Sin embargo, no creo que para este partido, tan importante nosotros, tengamos la mirada en otro sitio que no sea el propio encuentro».