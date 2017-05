De Tomás afirma estar en forma para jugar contra el Mallorca

«Que haya equipos que puedan estar interesados por mí es bueno, porque al final de la temporada me daría oportunidad de elegir, pero no tengo noticias de l Osasuna ni mi agente me ha dicho nada al respecto». Raúl de Tomás, que esta mañana recibió el premio que le acredita como 'Jugador Cinco Estrellas' del Real Valladolid el pasado mes de abril de manos de Ángel Barón, Gestor de Desarrollo de Clientes de Mahou, la entidad que promueve este trofeo otorgado por la afición a través de Twitter, zanjó así la pregunta sobre el presunto interés del Osasuna por tenerle en sus filas la próxima temporada.

Antes, De Tomás se postuló para entrar en la convocatoria del encuentro de mañana ante el Mallorca, a pesar del golpe recibido el pasado domingo en Almería, que le ha impedido entrenar con normalidad esta semana. «Estoy bien, llevo toda la semana intentando no forzar mucho hasta ayer y creo que voy a llegar bien para el partido mañana», dijo tras finalizar el entrena miento de hoy, celebrado a puerta cerrada en los Anexos.

Sobre el premio al mejor jugador d abril, que otorgan los aficionados manifestó su satisfacción. Y repartió méritos: «Estoy contento por el premio y se lo agradezco al míster a los compañeros y a los aficionados por las votaciones. Ojalá podamos devolvérselo con un 'play-off' y, después, con un ascenso.

Sobre la posibilidad de que, en función de los resultados, su futuro pudiera estar vinculado una temporada más al Real Valladolid, fue cauto: «Hasta que no acabe la temporada no puedo decir nada». De Tomás, sin embargo, aprecia el favor de los aficionados: «Cuando hablo con mi familia y me preguntan qué tal por Valladolid, siempre les he dicho que desde el minuto uno he recibido un cariño especial, no me lo esperaba y les agradezco de corazón ese apoyo».