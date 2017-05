De Tomás, con un doblete, derrota al Mallorca

MARCADOR 2 Real Valladolid

1 Mallorca goles 1-0. min. 32: De Tomas, de penalti. 2-0. Min. 80: De Tomás. 2-1 culmina un buen contrgolpe iniciado por Jose, seguido por Álex López y tras un generoso pase de Mata 2-1. Min. 89: Lekic incidencias Estadio Zorrilla, con 8.804 espectadores. Día de San Pedro Regalado, festivo en la ciudad y muy buena temperatura y ambiente para jugar.

El Real Valladolid alcanza, a expensas de lo que haga el Huesca, el sexto puesto, que da derecho a jugar el play-off de ascenso a Primera. El sueño que parecía imposible hace algunas jornadas se ha tornado en realidad merced a las tres victorias y un empate conseguidos tras la debacle del Sánchez Pizjuán. De Tomás, con dos goles ante los mallorquines, fue el autor material de una victoria sufrida y trabajada del Pucela. Y es que, al igual que en Almería, los de Paco Herrera jugaron con fuego durante muchos minutos, dejándose dominar, aunque al final los tres puntos se fueron al zurrón blanquivioleta.

Le costó mucho al Pucela dominar el encuentro y de hecho en los primeros cuarenta y cinco minutos tan solo después de anotar el gol con el polémico penalti sobre De Tomás, fue cuando los blanquivioleta mostraron su verdadera capacidad y potencial, escondido tras los errores y las mayores ganas que parecían poner los isleños, sin duda acuciados por el descenso. Así, sin mando en el partido, con errores de infantiles en los pases y con una aparente anarquía en el estilo de juego, el Pucela vio cómo pasaba media hroa de encuentro sin apenas haber creado peligro sobre el portal de Santamaría, aunque ciertamente tampoco Becerra había sufrido especialmente.

Y llegó la jugada polémica que cambio el encuentro. Un forcejeo de De Tomás con Héctor Yuste que el colegiado Lopez Amaya consideró penalti, ya que era dentro del área. Pese a las protestas mallorquines, De Tomás lanzó la pena máxima y puso el Pucela por delante. El Mallorca acusó el golpe, ya que había tenido mayor presencia en la primera mitad y veía como todo se iba al traste por una acción aislada. El Pucela disfrutó de algunas jugadas para sentenciar el choque antes del descanso, pero nuevamente los errores en los pases lastraron las acciones de ataque, donde Jose desaprovechaba su velocidad en regates inútiles, Michel Herrero apenas entraba en juego, Jordán nunca llegaba suficientemente arriba como para hacer daño, De Tomás no encontraba el disparo adecuado y Espinoza se convertía casi en un espectador. Era la defensa la que se mantenía firme, aunque con un Moyano más fallón incluso de lo habitual y renqueante casi todo el partido, lo que obligó a Markel a calentar en varias fases del encuentro.

Con el 1-0 se llegó al descanso y tras el paso por el vestuario se pudo comprobar que el Pucela, al igual que hizo en Almería, se echó descaradamente hacia atrás, en busca de una contra y confiando en San Pedro Regalado para no encajar un gol. El Mallorca está en descenso por algo, pero a pesar de ello, dominó a un Pucela agazapado en su área, con dos líneas excesivamente juntas, pero que los de Sergi Barjuán no supieron aprovechar. El peligro no llegaba a los dominios de Becerra, pero rondaba constantemente el área porque el balón era casi de dominio exclusivo de los mallorquines. No es muy de recibo que un equipo de los de 'arriba' se muestre tan mezquino en su planteamiento. Porque además apenas había opciones de salir al contragolpe lastrados por los pases para olvidar. Y así el público mostró su descontento en más de una ocasión ya que solo el marcador de 1-0 le daba alguna alegría ante un juego de despropósitos. El Mallorca no podía aunque quería y el Pucela se negaba a jugar. Los cambios mantuvieron la misma tónica hasta que llegó el minuto 80.

José recoge un balón, ve adelantado a Alex Lopez y le envía el balón al hueco perfectamente. El centrocampista, a la primera, cambia el juego perfecta y precisamente al otro lado donde Mata y De Tomás habían iniciado la carrera. Jaime controla perfectamente y le cede hacia atrás a De Tomás, quien hace un recorte perfecto al defensa para lanzar fuerte y elevado a las mallas. Parecía increible. Era increíble. Un contragolpe trazado con tiralíneas y con la precisón de un neurocirujano. Los mismos jugadores que fallaron tantos pases fáciles, montaron un contragolpe para enmarcar. El 2-0 acabó con las ilusiones mallorquinas, pero no con la agonía blanquivioleta. Porque un partido sin sufrir no es del Pucela. Así, a falta de un minuto para el final, con el Mallorca volcado y el Pucela en su área, Lekic anotó el 2-1 que hizo del descuento tres minutos de nervios y tensión. Afortunadamente, San Pedro Regalado se instaló en Zorrilla y permitió la victoria local.