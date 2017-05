Goleada para cerrar la temporada

El Valladolid B se impuso con autoridad al Somozas en un partido intranscendente, que sirvió para que los técnicos dieran minutos a los que menos jugaron durante la temporada. Los visitantes sentenciaron en la primera mitad con dos goles. Los locales, pese a la derrota, se marcharon entre aplausos de sus aficionados en un duelo que sirvió para revivir el duelo que ambos mantuvieron en 2014, cuando ambos fueron campeones de grupo en Tercera y el equipo pucelano culminó el ascenso en el Alcalde Manuel Candocia.

el partido 0 Somozas Molina (Marcos, min. 65), Pablo, Isi, Baleato, Manu, Antas, Núñez, Toni (Iván, min. 81), Pedrosa (Íñigo, min. 46), Pancho y Amaro.

3 Real Valladolid B Dani Hernández, Apa (Rubén, min. 85), Mario, Calero, Rai, Royo, Zambrano, Anuar, Miguel (Dani Vega, min. 66), Mari y Corral (Juan, min. 74). goles 0-1, min. 4: Rai, de penalti cometido sobre Miguel. 0-2, min. 23: Corral remata el pase de la muerte de Miguel. 0-3, min. 87: Mari culmina una jugada de Dani Vega. árbitro Fernández Buergo (CT Asturiano) amonestó al local Pedrosa y a los visitantes Royo, Apa y Anuar. incidencias Partido disputado en el Campo Alcalde Manuel Candocia de Somozas (La Coruña) ante unos 200 espectadores, correspondiente a la última jornada en el Grupo I de Segunda B.

El equipo local comenzó el partido con una variación sobre la intención inicial de su once. Arkaitz no pasó la prueba y su lugar lo ocupó Fran Núñez. Además, no asimilaron el dibujo diseñado por Stili. Había demasiadas brechas y el Valladolid B no tuvo problemas para provocar un penalti que transformó Rai en su primera llegada. Iban cuatro minutos que daban a entender que la despedida, tras el trienio de bronce, más que un partido de liga, era el homenaje de Stili a futbolistas sacrificados que habían dispuesto de pocos minutos a lo largo de esta temporada.

Corral sentencia

La falta de tensión facilitó que, en otra aproximación cómoda, Miguel Mari llegase hasta la línea de fondo para encontrar el pase hacia Corral, que chutó colocado dentro del área, materializando el 0-2 y sentenciando de esta manera la contienda. La segunda parte se podría haber ahorrado.

A los tres minutos del segundo tiempo, Molina salvó el mano a mano con Miguel despejando a córner la clara ocasión de gol. Absurdo fue lo que ocurrió en el minuto 58, cuando Miguel perdió el balón al tropezar con él. En la siguiente acción, Íñigo superó a Dani en la salida, el balón fue al poste y Amaro no fue capaz de empujar el rechace a las mallas visitantes.

A falta de tres minutos, el debutante Marcos salvó la penetración de Vega, pero no pudo impedir que el rechace fuese a los pies de Mari, que colocó el cuero en la red. El portero del filial recibía el primer gol en su debut en Segunda B. Antas, en la prolongación, estuvo a punto de conseguir el tanto del honor del Somozas. Superó a la barrera en un libre directo aunque el cuero pasó rozando el palo derecho de la meta defendida por Dani.

En definitiva, un 0-3 que le sirve al filial pucelano terminar en puestos de Copa del Rey–aunque al ser filial no puede disputarla–. Sexto con 54 puntos a tan solo seis puntos de lo que hubiera sido un histórico ‘play-off ‘de ascenso a Segunda División.

La Cultural, campeona

Finalmente, la Cultural Leonesa se proclamó campeón, con los mismos puntos que el Racing de Santander. Junto a estos dos equipos, el Celta B y el Pontevedra lucharán desde el próximo fin de semana por subir a Segunda División. Por abajo, pierden la categoría la UD Somozas, el Mutilvera y dos equipos de Castilla y León: la Arandina y el CD Palencia. Otro equipo más de la comunidad castellana y leonesa, el Burgos CF disputará el ‘play-ou’t para evitar el descenso a Tercera división ante un rival de los otros tres grupos de la Segunda División B.