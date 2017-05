No necesitan un detonador muy sofisticado para hacer volar su ilusión y ponerse en marcha. Suelen ser muy sociables y canalizan sus inquietudes y su expresividad cuando el entorno se tiñe de blanquivioleta. Son, además, de Valladolid. Al menos tienen el corazón pucelano. Hace ocho días, una veterana integrante del colectivo ‘el jugador número 12’ lo explicaba cerca del paseo marítimo de Almería. «Sí, soy del Pucela. Nací en Monzón, pero vivo en Valladolid y soy del Pucela» recalcaba cuando se observaban su indumentaria con curiosidad.

Según la vicepresidenta de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Rocío Arenas, suman unos ochocientos, pertenecientes a 31 peñas y, como reza frontón que ilustra el muro de su web, ‘No nos podrán parar’ –parafraseando a Celtas Cortos– no se van a quedar quietos en este ‘sprint’ final hacia el ‘play-off’.

El domingo, más de trescientos renovaron sus votos de peñista tras la victoria ante el Mallorca en un encuentro gastronómico en los Anexos. Antes, en la grada, habían empujado al Real Valladolid hasta la victoria. Después, algunos hicieron cola para obtener entradas para el compromiso del domingo en Miranda de Ebro, donde esperan que el Real Valladolid rompa el maleficio que acogota al vestuario pucelano desde hace dos temporadas: no lograr tres victorias consecutivas. Sumar nueve puntos seguidos es algo que no ocurre desde los tiempos de Rubi en el banquillo. Aunque saben que el reto es ganarlo todo –cuatro partidos– hasta el 11 de junio, para garantizar un puesto en el ‘play-off’. Ypara ensayar de cara a los dos enfrentamientos a doble partido de esa promoción a Primera.

Es el horario, no la distancia

El mayor desplazamiento de la temporada, hasta ahora, lo motivó el enfrentamiento en el Tartiere ante el Oviedo. Casi una tradición por el entendimiento entre peñas, por la accesibilidad a la capital asturiana, por el mar, la sidra, los cachopos... Fue el primer encuentro de la segunda vuelta, cuando el Pucela llegó a Oviedo en puestos de ‘play-off’ para caer por 1-0 y abandonar momentáneamente la promoción.

A falta de solo cuatro jornadas, Rocío Arenas asegura que no van a estar quietos. Independientemente de los resultados. Antes, con cautela, responde a la gallega a la pregunta sobre un balance deportivo de urgencia de la temporada del Real Valladolid: «No es el desastre del año pasado», dice sin comprometer la opinión de los peñistas.

404 entradas vendidas

Quedan dos jornadas de venta y la Federación tiene ya registrados más de cuatrocientos aficionados para apoyar al Real Valladolid en Miranda y no renuncian a que se sume mucha más gente. Además de los autobuses, confían en que otros muchos aficionados viajen, como ha ocurrido las últimas temporadas, en coches particulares o en tren para que Anduva no se convierta en una trampa:«Es un campo pequeño y la afición de Miranda mete mucha presión», augura la vicepresidenta de las peñas, que no olvida que fue en aquel escenario donde el Real Valladolid inició su cuesta abajo la pasada temporada.

Pero las peñas no darán por concluido su trabajo tras el encuentro en la localidad burgalesa. A pesar de los casi seiscientos kilómetros de distancia, la Federación pretende organizar un viaje a Reus, en la última salida del Pucela en liga regular . «El problema de los desplazamientos no es la distancia, como demostramos en los partidos de Sevilla o el más reciente de Almería;el problema es el horario. Es primordial que podamos estar de regreso el lunes para ir al trabajo», resume la vicepresidenta.