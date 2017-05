Álex López confía en alcanzar su «mejor nivel» en el tramo final

Álex López admite que ha pasado por «diferentes fases» durante la temporada, pero valora «positivamente» su papel en el equipo. Eso no le impide hacer autocrítica porque sabe que puede dar más al Real Valladolid. «En la primera vuelta me encontraba bien y las sensaciones eran positivas. El equipo estaba arriba. La segunda vuelta empezó de la misma manera, pero cambió tras el partido ante el Girona. En los últimos encuentros no me ha tocado jugar o he jugado muy poco. Lo más importante es el colectivo y cada uno ha de ser consciente del rol que le toca vivir. He intentando aportar mi granito de arena. También he hecho autocrítica y no he aflojado. Ahora, cuando me toque jugar, intentaré ayudar al equipo. Soy una persona muy exigente conmigo misma. Quiero alcanzar mi mejor nivel y ojalá pueda llegar en estos partidos».

El mediocentro gallego considera que «no ha cumplido las expectativas» creadas tras su llegada al Real Valladolid el pasado verano. «Al primero que le molesta es a mí. Pero todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa. En estos últimos 15 partidos yo he jugado muy poco y creo que no era lo correcto que se me achacasen todos los males del equipo. Pero soy el primero al que le fastidia no haber dado mi mejor nivel. La clave siempre pasa por tener la conciencia tranquila e intentar hacerlo lo mejor posible. Ojalá me toque jugar y dé el mejor nivel».

Álex López ve al Real Valladolid en una buena situación para emprender el asalto al 'play-off', pero sin bajar la guardia. «Todo invita al optimismo, aunque debemos darnos cuenta de que no hemos hecho nada. Nos hemos acercado, dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que hacer las cosas mucho mejor».

El centrocampista, cedido actualmente por el Celta, se encuentra a gusto en el Real Valladolid y cree que la próxima temporada seguirá en Zorrilla porque la plantilla logrará el ascenso. «Hay muchos factores: deportivo, personal. Personalmente, tanto mi mujer como yo estamos muy a gusto aquí. Hemos encontrado muy buena gente, hemos hecho buenas amistades. El Real Valladolid me ha tratado muy bien. Dependo de otro club, porque estoy cedido, pero creo que voy a continuar. ¿Por qué? Porque vamos a subir. Y como en ese caso el club tiene que comprarme obligatoriamente (aunque el Celta se guarda una opción de recompra), ojalá pueda continuar y desarrollar mi mejor fútbol en el Real Valladolid».