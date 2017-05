«Con Jose me hicieron caso; habrá que ver en el futuro»

Ha liderado una sorprendente temporada al frente del filial pero no sabe cuál será su futuro. Rubén Albés (Vigo, 1985) dice sentirse bien en Valladolid, aunque su continuidad depende de los responsables de un club que está a la espera de lo que haga el primer equipo, en el que fue segundo entrenador la pasada temporada. Un proyecto que le ilusione y los medios para llevarlo a cabo son las premisas para su continuidad. Se atribuye parte del ascenso de Jose al primer equipo y cree que hay más jugadores que podrían dar el salto.

–¿Sabe ya dónde vivirá a partir de septiembre?

–No, pero estoy feliz en Valladolid.

–¿Su futuro está vinculado a Valladolid o al Pucela?

–Tengo contrato hasta el 30 de junio. Hace un mes hubo algún acercamiento con el club, pero lo hemos pospuesto hasta acabar la temporada. Tengo que saber qué idea tiene el club sobre mí, si quiere que continúe y lo estudiaremos.

–¿De qué o de quién depende su continuidad en el Real Valladolid?

–Dependerá de que esté valorado y a gusto y que sea un proyecto que me transmita esa pasión para continuar.

–¿Afectaría la clasificación final del Real Valladolid?

–Entiendo que eso me lo tiene que decir el club. Qué condiciones habría y qué opinión tiene de mí y de mi cuerpo técnico. Tendrá también que ver la opinión del director deportivo, sea quien sea. Al final uno busca sentirse querido, un proyecto que ilusione y el convencimiento de quienes deciden de que se pueden conseguir los objetivos.

–Si se fuera, ¿Se llevaría a alguien? ¿A quién?

–Sí, seguro que me llevaría a más de un jugador y a personal del cuerpo técnico. Hay grandes profesionales que son un gran activo del club.

–Y si se quedara, ¿tendría recomendaciones para el primer equipo?

–Eso ya lo he hecho. Con mis informes y con mi opinión particular. En el pasado me hicieron caso, como ocurrió con Jose. Veremos en el futuro.

–¿Qué fue lo mejor de la temporada?

–El día a día, por el nivel de autoexigencia de los futbolistas que es lo que ha provocado el nivel futbolístico y de resultados tan alto y la calidad de las personas que me rodean en mi trabajo, profesional y personal.

–¿Y lo peor?

–Que el exceso de ambición haya provocado cierta frustración cuando nos ha faltado un poquito para conseguir algo que era impensable, como disputar el ‘play-off’. Esa frustración que te provoca el pensar que con un poquito más... También la retirada de Deve del fútbol. Lo he pasado mal y me ha producido una gran tristeza. El chaval es un fenómeno total, buena gente, un ejemplo. Trabajador, ama el fútbol, no falta nunca, siempre con buena cara.

–¿Del primer equipo le sorprendió alguien?

–Jose;por la velocidad con que se ha adaptado a la primera categoría. Todos sabíamos que era muy bueno pero no era fácil que su nivel de adaptación y rendimiento fueran tan grandes en tan poco tiempo.

–Es fácil trabajar con chavales tan jóvenes, con ambición y que tienen su propio agente con 18 o 20 años?

–No son jóvenes raros. Tienen las mismas preocupaciones que cualquier joven pero están obligados a madurar más rápido y a desarrollar un nivel de autoexigencia y de competitividad muy grandes.

–¿Soñó con jugar el ‘play-off’?

–Nosotros soñamos despiertos. Sabíamos que no estábamos invitados a jugar esa liga pero nos intentamos colar y, antes de llegar, los de seguridad nos dijeron que no nos tocaba a nosotros. Ese sueño elevó el nivel de exigencia de los futbolistas.

–¿Cuál es su futuro inmediato?

–Seguir trabajando a la sombra del primer equipo

–¿Teme una desbandada de jugadores en el Promesas?

–Todos debemos estar agradecidos al Real Valladolid porque nos ha dado la oportunidad de jugar un año histórico, pero el futbolista tiene sus propias ambiciones.